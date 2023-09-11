«أويل برايس» و«أسوشيتد برس»: أضرار «دانيال» تطال الموانئ النفطية وتحول درنة لمنطقة كوارث

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

تسببت العاصفة «دانيال» في خسائر هائلة بمناطق عدة شرق ليبيا، ما حدا بالسلطات إلى إعلان مدينة درنة منطقة كوارث، اليوم الإثنين، وسط مخاوف من مقتل وفقدان العشرات جراء العاصفة.

وكالة «أسوشيتد برس» تابعت تطور الأحداث في شرق ليبيا، وأفادت بفقدان سبعة أشخاص على الأقل في حصيلة مبدئية بمدينة سوسة الساحلية، شمال شرق البلاد، مع التحقق من وفاة شخص، مساء أمس الأحد، بعد أن علق داخل سيارته وسط فيضانات ضربت مدينة المرج.

ونقل موقع «أويل برايس» الأميركي إعلان مؤسسة النفط الوطنية، الأحد، حالة الطوارئ القصوى في أربعة من الموانئ النفطية، مع احتمالات إغلاق موانئ رأس لانوف والزويتينة وبريقة والسدرة حتى يوم غد الثلاثاء على الأقل إلى حين مرور العاصفة.

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الهلال الأحمر يبحث عن متطوع مفقود في البيضاء

فقد العشرات وتدمير ممتلكات في عدة بلدات

قال الهلال الأحمر من جهته إنه فقد الاتصال بأحد عماله في أثناء محاولته مساعدة أسرة عالقة في مدينة البيضاء. كما جرى الإبلاغ عن فقدان عشرات آخرين، وتخشى السلطات احتمال وفاتهم في الفيضانات التي دمرت منازل وممتلكات أخرى في عدة بلدات في شرق ليبيا.

وشارك الليبييون خلال اليومين الماضيين عديد الصور والمقاطع المصورة على مواقع التواصل الاجتماعي تُظهر منازل وطرقات ضربتها السيول والفيضانات في عديد مناطق شرق ليبيا.

وتزايدت نداءات الاستغاثة من عائلات حاصرتها الفيضانات داخل منازلها وسياراتها في مناطق مختلفة.

وأعلن رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، أسامة حماد، مدينة درنة منطقة كوارث، إذ تسببت الأمطار الغزيرة والفيضانات في تدمير أجزاء كبيرة من المدينة. كما أعلنت الحكومة حالة الطوارئ منذ السبت.

انتشار قوات الجيش في مناطق من بنغازي

في تلك الأثناء، قرر قائد «القيادة العامة» للجيش، المشير خليفة حفتر، نشر قوات، لمساعدة السكان في مدينة بنغازي وعدد من البلدات الشرقية.

وقال الناطق باسم «القيادة العامة»، اللواء أحمد المسماري، إنهم فقدوا الاتصال بخمسة جنود كانوا يساعدون عائلات عالقة في مدينة البيضاء.

ومن المتوقع أن تصل العاصفة «دانيال» إلى أجزاء من غرب مصر، في وقت لاحق من اليوم الإثنين. وحذرت هيئة الأرصاد الجوية في البلاد من احتمال هطول أمطار، وسوء الأحوال الجوية.

مؤسسة النفط تعلن الطوارئ في الموانئ النفطية

من جهتها، نصحت مؤسسة النفط الوطنية الشركات بتقييد الحركة والطيران بين الحقول النفطية، والاستعداد لإخلاء العاملين في حال اقتضت الضرورة.

يأتي ذلك بينما ارتفع الإنتاج النفطي لليبيا إلى مليون و207 آلاف برميل يوميا. وبلغ إجمالي الإنتاج النفطي في أغسطس 36.5 مليون برميل، حسب بيانات مؤسسة النفط.

آثار الدمار جراء العاصفة «دانيال» في البيضاء، 11 سبتمبر 2023. (الإنترنت)

مياه السيول في محيط مدينة سوسة، 11 سبتمبر 2023. (صورة من مقطع فيديو)