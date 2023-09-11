الهلال الأحمر يبحث عن متطوع مفقود في البيضاء

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت جمعية الهلال الأحمر، اليوم الإثنين، بحثها عن أحد متطوعيها، حسين بو زينوبة، الذي فقد في البيضاء خلال العاصفة «دانيال» التي ضربت المدينة أمس الأحد.

ونشر فرع الجمعية في البيضاء على صفحته بموقع «فيسبوك» صورا لعملية البحث، بالإضافة إلى جهود إجلاء سكان بعض المنازل المتضررة جراء الفيضانات والسيول، وتنظيف مجرى تصريف مياه الأمطار.

12 وفاة في البيضاء وشحات

في وقت سابق اليوم، أعلن مركز البيضاء الطبي وفاة 12 شخصا، في حصيلة أولية، جراء السيول، مشيرا إلى أن الوفيات من البيضاء وشحات.

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- عميد بلدية البيضاء يعلن خروج الأوضاع عن السيطرة جراء السيول ويطالب بالتدخل العاجل

وأمس الأحد، أعلن عميد بلدية البيضاء، صفي الدين هيبة، أن الأوضاع خرجت عن السيطرة جراء السيول في المدينة، داعيا كل السلطات في ليبيا إلى التدخل العاجل، لـ«إنقاذ ما يمكن إنقاذه».

وطالب هيبة «كل الحكومات والمسؤولين بالتدخل العاجل»، محملهم المسؤولية كاملة تجاه الأرواح داخل البلدية، وداعيا المواطنين إلى البقاء داخل منازلهم، وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، والأجهزة الأمنية والخدمية جميعها إلى المساعدة في إنقاذ العالقين جراء الفيضانات والسيول التي اجتاحت المدينة.

أفراد جمعية الهلال الأحمر في البيضاء الإثنين 11 سبتمبر 2023. (صفحة فرع الجمعية في المدينة)

أفراد جمعية الهلال الأحمر في البيضاء الإثنين 11 سبتمبر 2023. (صفحة فرع الجمعية في المدينة)

أفراد جمعية الهلال الأحمر في البيضاء الإثنين 11 سبتمبر 2023. (صفحة فرع الجمعية في المدينة)

أفراد جمعية الهلال الأحمر في البيضاء الإثنين 11 سبتمبر 2023. (صفحة فرع الجمعية في المدينة)

أفراد جمعية الهلال الأحمر في البيضاء الإثنين 11 سبتمبر 2023. (صفحة فرع الجمعية في المدينة)

أفراد جمعية الهلال الأحمر في البيضاء الإثنين 11 سبتمبر 2023. (صفحة فرع الجمعية في المدينة)