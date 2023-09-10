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«مؤسسة النفط» ترفع حالة التأهب القصوى للعاصفة «دانيال»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 10 سبتمبر 2023, 01:26 مساء
«مؤسسة النفط» ترفع حالة التأهب القصوى للعاصفة «دانيال»
آثار العاصفة دانيال في بنغازي. (الإنترنت)
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أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الأحد، رفع حالة التأهب للقصوى؛ نظرا لسوء الأحوال الجوية، وهبوب العاصفة «دانيال» على الساحل الليبي والمنطقة الشرقية.

وأكدت المؤسسة، في بيان، «اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر، وإعلان حالة التأهب القصوى، حرصاً من لجنة إدارة الشركة على سلامة المستخدمين»، في إجراء متبع في مثل هذه الحالات.

اجتماع عاجل للجنة الطوارئ بمؤسسة النفط
وعقدت لجنة الطوارئ بالمؤسسة اجتماعها العاجل، بحضور أعضائها كافة، اليوم الأحد، لـ«متابعة الترتيبات والاحتياطات والإجراءات التي جرى اتخاذها، من حيث السلامة والتشغيل والصيانة والأمن الصناعي والخدمات في مصنع أسفلت بنغازي»، وفق البيان.

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وأوضحت المؤسسة أنها تواصلت بشكل مباشر مع إدارة مصنع أسفلت بنغازي، وفريق الطوارئ، للوقوف على آخر المستجدات أولا بأول.

من جهته، أكد رئيس لجنة الإدارة «ضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على أعلى درجات السلامة الشخصية والمعدات، وعدم المخاطرة بالأرواح، والعمل بالحد الأدنى من العاملين، على أن تظل غرفة الطوارئ منعقدة، والتواصل مع إدارة المصنع وفريق الطوارئ إلى حين زوال الطارئ».

أمطار غزيرة على الشمال الشرقي و مناطق متفرقة في مصراتة وسرت
وفي وقت سابق الأحد، توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار سوء حالة الطقس، مرجحا هطول أمطار جيدة إلى غزيرة على غالبية مناطق شمال شرق ليبيا، بينما تكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة من مصراتة إلى سرت. وأوضح أن مناطق الشمال الشرقي المعنية هي: بنغازي والمرج والجبل الأخضر ودرنة وطبرق، بينما تصل الأمطار إلى الدواخل.

سرعة الرياح قد تتجاوز 70 كيلو مترا
وحسب المركز الوطني للأرصاد الجوية، ستؤدي الأمطار إلى جريان الأودية المحلية، وتجمع المياه في الأماكن المنخفضة، مع رياح قوية على غالبية المناطق قد تتجاوز سرعتها أحيانا 70 كيلو مترا في الساعة. 

بينما تبقى الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة من حين إلى آخر على المناطق الممتدة من مصراتة حتى سرت، ومناطق الخليج وأجدابيا، مع انقشاع تدريجي للسحب الممطرة، وتحسن في حالة الطقس بداية من اليوم.

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