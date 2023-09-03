اللجنة المالية العليا تنهي عضوية مرعي البرعصي لتغيبه عن اجتماعاتها

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت اللجنة المالية العليا، اليوم الأحد، إنهاء عضوية مرعي مفتاح رحيل البرعصي، بسبب «تغيبه المتكرر عن حضور اجتماعاتها دون عذر مقبول».

جاء ذلك في بيان بختام اجتماعها الخامس في مدينة سبها بالجنوب الليبي، برئاسة رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي.

واعتمدت اللجنة نموذج مقترح للإفصاح والإحاطات التي تصدرها للرأي العام الوطني والدول، وكذلك الأسس والمعايير للميزانية الموحدة لسنة 2024م.

كما استعرض الاجتماع تقريرًا مقدمًا من المؤسسة الوطنية للنفط عن إيرادات النفط والغاز ومشتاقتهما، بالإضافة إلى استعراض نتائج أعمال الفريق المكلف بإعداد الأسس والمعايير للإنفاق التنموي عن سنة 2023م (الباب الثالث).

- اللجنة المالية العليا تعتمد نموذجا مقترحا للإفصاح ومعايير الميزانية الموحدة لسنة 2024

وفي 7 يوليو الماضي، أصدر المجلس الرئاسي قرارًا بتشكيل «لجنة مالية عليا» لتحديد أوجه الإنفاق العام ومتابعة الترتيبات المالية، برئاسة رئيس المجلس الرئاسي و13 عضوًا من بينهم نائب الرئيس، وممثلون عن حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، والقيادة العامة ومصرف ليبيا المركزي في طرابلس وبنغازي، وديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية والمؤسسة الوطنية للنفط.

توحيد إدارة المصرف المركزي

وفي 20 أغسطس الجاري، جرى الإعلان عن «عودة المصرف المركزي كمؤسسة سيادية موحدة»، خلال اجتماع عقده محافظ ليبيا المركزي الصديق الكبير، ونائبه مرعي رحيل البرعصي مع مديري الإدارات والمستشارين بالمصرف في طرابلس وبنغازي.

والخميس الماضي، أجرى الكبير والبرعصي أول زيارة خارجية إلى العاصمة تونس، حيث اجتمعا مع محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي لمناقشة «التعاون المستقبلي» بين المؤسستين.

وفي 22 نوفمبر 2022 قرر مجلس النواب تكليف مرعي مفتاح رحيل البرعصي، بمهام نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي، خلفا لعلي الحبري.