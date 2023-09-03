اللجنة المالية العليا تعتمد نموذجا مقترحا للإفصاح ومعايير الميزانية الموحدة لسنة 2024

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي

اعتمدت اللجنة المالية العليا، اليوم الأحد، نموذج مقترح للإفصاح والإحاطات التي تصدرها للرأي العام الوطني والدولي، وكذلك الأسس والمعايير المقترحة للميزانية الموحدة لسنة 2024م.

جاء ذلك خلال الاجتماع الخامس للجنة المالية العليا في مدينة سبها بالجنوب الليبي، برئاسة رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي.

وأعلنت اللجنة، في بيان بختام اجتماعها، تكليف فريق للعمل على إعداد أسس ومعايير الميزانية الموحدة في صورتها النهائية للعرض على اللجنة، على أن تكفل جودة الإنفاق العام وعدالة التوزيع وتحسين الخدمات.

- بالصور.. بدء اجتماع اللجنة المالية العليا في سبها

اللجنة المالية تستعرض تقريرًا عن إيرادات النفط والغاز

واستعرض الاجتماع تقريرًا مقدمًا من المؤسسة الوطنية للنفط عن إيرادات النفط والغاز ومشتاقتهما، وفق قواعد الإفصاح المطلوبة من المؤسسة، وكلفت اللجنة فريقًا لإعداد معايير الإفصاح عن الإيرادات المطلوبة من الجهات المعنية.

كما استعرضت اللجنة نتائج أعمال الفريق المكلف بإعداد الأسس والمعايير للإنفاق التنموي عن سنة 2023م (الباب الثالث)، والمتمثلة في عدالة توزيع المشروعـات والأولوية لاستكمال المشروعات الجارية والمشروعات الإستراتيجية المرتبطة بالخدمات المباشرة للمواطنين، ومشروعات البلديات، وتعزيز اللامركزية الإدارية، ومراعاة الإجراءات القانونية، وضرورة وجود استشاريين معتمدون للإشراف على سير المشروعات، خاصة مشاريع قطاع الطاقة والتزام الشفافية في اختيار الشركات المنفذة.

من جانبه، أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي خلال الاجتماع، أهمية الدور الوطني والاستثنائي المناط باللجنة، خاصة ما يتعلق بتحديد أولويات الإنفاق، ثم رقابة فاعلة على الإنفاق العام، ورفع معدلات الإفصاح والشفافية والتوزيع العادل للإيرادات ووضع أسس للإنفاق.

المنفي: اللجنة المالية تحظى بشرعية وطنية مدعومة بإجماع مجلس الأمن

وتابع أن اللجنة «تحظى بشرعية وطنية وفق قرار المجلس الرئاسي بإنشائها عدى عن توافق كل الأطراف الوطنية، ما يمثل إجماعاً وطنياً عليها، مدعومًا بإجماع مجلس الأمن»، منوهاً باحترام رئاسة اللجنة لكل وجهات النظر التي يبديها الأعضاء، والتزام اللجنة بالعمل وفق نظامها الداخلي.

وأكد المنفي التزام اللجنة بالنأي بأعمالها عن التجاذبات السياسية والاستقطابات، مبرزًا تفهمه للمخاوف المشروعة وحق كل المؤسسات في الاتصال المباشر مع اللجنة وعرض خططها ومخصصات تنفيذها، مجددا مطالبته بتقديم البيانات المالية عن باب التنمية لسنة 2022م.