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«أمن طرابلس»: ضبط 53 متهما في قضايا متفرقة خلال 7 أيام

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 01 سبتمبر 2023, 08:21 صباحا
«أمن طرابلس»: ضبط 53 متهما في قضايا متفرقة خلال 7 أيام
شعار مديرية أمن طرابلس، (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلنت مديرية أمن طرابلس ضبط مراكز الشرطة التابعة لها 53 متهما في قضايا متفرقة خلال الأسبوع الأخير من شهر أغسطس الماضي.

وجاء في الصدارة مركز شرطة غوط الشعال بـ 16 متهمًا، ثم مركز الحي الصناعي بثمانية متهمين، ومركز طريق المطار بستة متهمين، ومركز المدينة بخمسة متهمين، ومركز باب بن غشير بأربعة متهمين، وفق إحصائية نشرتها المديرية على صفحتها بموقع «فيسبوك»، أمس الخميس.

وأحالت مراكز الغربي والفرناج والهضبة متهمين لكل منها، أما مراكز «الأوسط، والجامعة، وحي الأندلس، وعين زارة، والرحيبات، ووادي الربيع، والنواحي الأربعة، والشرطة القائية» فأحالت متهمًا واحدًا لكل منها.

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