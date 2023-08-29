«التخطيط الحضري» تبحث إطلاق نظام لتوثيق وإشهار المدن والمواقع التاريخية

القاهرة - بوابة الوسط

ناقش الممثل عن إدارة التخطيط الحضري التابعة لوزارة الحكم المحلي في «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة»، أبوعجيلة الصيد، مع مدير الإدارة الفنية بجهاز المدن التاريخية، عبدالسلام حامد يحيى، تصميم نظام معلوماتي شامل، لتوثيق وإشهار المدن والمواقع التاريخية.

وأشار الصيد إلى أهمية استخدام تقنية نظام المعلومات الجغرافية وتوظيفها في مجال تسجيل وإشهار المدن التاريخية، والاستعانة بها في الحفاظ على الهوية والموروث الحضاري لكل مدينة ومنطقة وموقع تاريخي، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع «فيسبوك» اليوم الثلاثاء.

تنشيط السياحة

أوضح ممثل إدارة التخطيط الحضري أن النظام يستخدم على نطاق واسع في الكثير من الدول العربية، للحفاظ على المواقع والمدن التاريخية، وتنشيط السياحة، والدعاية لها، وذلك لما يتيحه من تنظيم قواعد بيانات كاملة، تتضّمن كل المعلومات المتعلقة بهذه المواقع، مبرزا أهمية النظام من حيث إمكان تغذيته وتحديثه باستمرار بكل البيانات الاجتماعية والبيئية والعمرانية الخاصة بالمواقع التاريخية.

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ولفت إلى أن النظام سيتيح لكل السياح والمهتمين بالمدن والمواقع التاريخية الوصول إلى المعلومات حول تلك المدن بكل سهولة ويسر، وسيمكنهم من معرفة الأماكن والمسارات الجغرافية لتلك المواقع.

مكتبة رقمية للمدن التاريخية

كما تطرق الاجتماع إلى بحث آلية تجهيز مكتبة رقمية تعنى برموز المدن التاريخية وترسيمها، وأرشفة أحداثها وتفاصيلها مثل المعاهدات والمعارك التاريخية، فضلا عن استعراض الاحتياجات الأولية لمرحلة تحليل النظام المعلوماتي من أجل تحديد مدخلات النظام ومخرجاته من البيانات والمعلومات والخدمات التي سيقدمها للمستفيدين.

حضر الاجتماع عضو لجنة تسمية وحدات الإدارة المحلية منير محمد شرميط، ورئيس لجنة الحصر بالجهاز سمير حماد، وممثلة عن قسم المعلومات والتوثيق بالجهاز سندس عبدالله باباي، إلى جانب عدد من موظفي إدارة التخطيط الحضري.

اجتماع إدارة التخطيط والإدارة الفنية بجهاز المدن التاريخية، 28 أغسطس 2023 (وزارة الحكم المحلي بحكومة الدبيبة)