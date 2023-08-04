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الحاسي تجتمع مع وزراء بحكومة الدبيبة لاستعادة نشاط القطاع السياحي

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 04 أغسطس 2023, 06:23 مساء
الحاسي تجتمع مع وزراء بحكومة الدبيبة لاستعادة نشاط القطاع السياحي
وزراء حكومة الدبيبة خلال اجتماعهم في غدامس، الخميس 3 أغسطس 2023 (وزارة السياحة)
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عقدت وكيل شؤون السياحة بوزارة السياحة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة حنان الحاسي مجموعة من اللقاءات تهدف إلى استعادة نشاط القطاع السياحي، ووضع برامج تنفيذية في سبيل تحقيق ذلك.

جرت اللقاءات على هامش اجتماع مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية العادي السادس لعام 2023م الذي عُقد أمس الخميس في مدينة غدامس، وفق بيان لوزارة السياحة اليوم الجمعة.

اجتماع حكومي يركز على متابعة المشروعات الجاري تنفيذها
وتناول اجتماع الحكومة عددًا من البنود الخاصة بإقامة مشاريع تنموية جديدة ومتابعة المشاريع الجارية، بالإضافة إلى مناقشة خطة الحكومة وبرامج الوزارات.

وضمت لقاءات الحاسي مجموعة من المسؤولين منهم: وزراء الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، والمالية خالد المبروك، والتخطيط محمد الزيداني، والصناعة والمعادن أحمد أبوهيسة، والشباب فتح الله الزني، والثقافة مبروكة توغي؛ إذ جرى بحث آليات التعاون، ومناقشة الملفات المشتركة، والاتفاق على عقد لقاءات لوضع برامج تنفيذية، وبحث أوجه التعاون.

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السياحة.. اقتصاد وأداة للتواصل
كما اجتمعت الحاسي  مع وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة، لمناقشة خطط الوزارة وبرامجها الرامية إلى استعادة نشاط القطاع، ودعم الاستقرار وتعزيز السلام، باعتبار السياحة أداة للتواصل والتقارب.

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