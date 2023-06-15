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الخبولي: السياحة في ليبيا تستعيد نشاطها.. وارتفاع مؤشرات التعافي

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 15 يونيو 2023, 06:40 مساء
الخبولي: السياحة في ليبيا تستعيد نشاطها.. وارتفاع مؤشرات التعافي
جانب من المنتدى الأول للإعلام السياحي في تونس (وزارة السياحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة)
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أكد مدير عام مركز المعلومات والتوثيق السياحي المهندس أسامة الخبولي، إن ليبيا بدأت تشهد ارتفاعًا في وتيرة الاستثمار المحلي في المجال السياحي، بفضل ارتفاع عدد المنتجعات السياحية والفنادق بشتى تصنيفاتها، مشددًا على أن السياحة الليبية بدأت تستعيد نشاطها.

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسات المنتدى الأول للإعلام السياحي، على هامش المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في دورته الـ23 المقام بتونس، بمشاركة وكيلة شؤون السياحة بوزارة السياحة والصناعات التقليدية الدكتورة حنان سليمان الحاسي.

مؤشرات تنامي حركة السفر إلى ليبيا
واستعرض الخبولي بعض المؤشرات عن تنامي حركة السفر، بما في ذلك وصول عدد الرحلات الجوية الرابطة بين المطارات الليبية والدول المحيطة إلى 65 رحلة أسبوعية، وناهز إجمالي عدد المسافرين مليون و200 ألف مسافر سنويًا، وتسجيل المنافذ البرية حركة قرابة 16 ألف مسافر أسبوعيًا، موضحًا أن هذه المؤشرات تعزز الاستقرار، وتشير إلى أن ليبيا على طريق التعافي.

وافتتح وزير السياحة التونسي محمد معز بلحسن، جلسات المنتدى، بحضور رئيس المنظمة العربية للسياحة الدكتور بندر بن فهد، ورئيس اتحاد إذاعات الدول العربية ورئيس المنظمة العالمية للصحفيين وكتاب السياحة وكبار المسؤولين بقطاعي السياحة والإعلام.

وفي كلمته أكد وزير السياحة التونسي ضرورة رفع كل العوائق التي تحد من تدفق السياح بين الدول العربية وتشجيع حركة السياحة البينية، مع ملائمة الخدمات السياحية مع متطلبات السائح العربي، مشددًا على أهمية دعم عمل الإعلام السياحي لتطوير الحركة السياحية البينية.

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من جانبه، قال رئيس المنظمة العربية للسياحة بندر بن فهد، إن الإعلام شريك أساسي في إبراز المقومات والثروات السياحية التي تميز المنطقة العربية، ومساهمته في التعريف بالمقاصد السياحية العربية، عبر القنوات المرئية والمسموعة والمقروءة والإعلام الرقمي الجديد، وإبراز المقومات السياحية، وتنوع الأنماط السياحية التي تحظى بها المنطقة، مؤكداً أن المنتدى يحظى بدعم وتحفيز جامعة الدول العربية وعلى رأسها معالي الأمين العام للجامعة.

دور الإعلام في التنشيط السياحي
وناقش المشاركون في جلسات العمل، مفهوم شمولية المقاصد العصرية، ودور الإعلام في ترسيخها بالعالم العربي، وآفاق تطوير والإعلام الجديد في الترويج السياحي، ورفع الوعي السياحي لدى المواطنين في الدول العربية، والإعلام الجديد ودوره في خدمة السياحة والترويج الرقمي للسياحة، ودعم برامج السياحة البينية.

حملات توعية عن المقاصد السياحية العربية
وفي ختام الجلسات، أعلن الأمين المساعد لشؤون الإعلام بالمنظمة العربية للسياحة وليد الحناوي، عن إطلاق برامج تدريب للإعلامين والكادر البشري، وإطلاق حملات توعية عن المقاصد السياحية العربية، كما دعا المشاركون في أعمال المنتدى، الدول العربية للتعاون مع المنظمات العربية لتدريب وتأهيل الإعلاميين السياحيين من خلال برنامج التحول الرقمي، وإنشاء منصة عربية للبث الرقمي للمقاصد السياحية العربية، وإنشاء مجلس عربي للإعلام السياحي.

جانب من المنتدى الأول للإعلام السياحي في تونس (وزارة السياحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة)
جانب من المنتدى الأول للإعلام السياحي في تونس (وزارة السياحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة)
جانب من المنتدى الأول للإعلام السياحي في تونس (وزارة السياحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة)
جانب من المنتدى الأول للإعلام السياحي في تونس (وزارة السياحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة)
جانب من المنتدى الأول للإعلام السياحي في تونس (وزارة السياحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة)
جانب من المنتدى الأول للإعلام السياحي في تونس (وزارة السياحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة)
جانب من المنتدى الأول للإعلام السياحي في تونس (وزارة السياحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة)
جانب من المنتدى الأول للإعلام السياحي في تونس (وزارة السياحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة)
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