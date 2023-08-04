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وزارة السياحة تناقش مع المسؤولين في صبراتة تفعيل مكتبها بالبلدية

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 04 أغسطس 2023, 04:47 مساء
وزارة السياحة تناقش مع المسؤولين في صبراتة تفعيل مكتبها بالبلدية
اجتماع الفزاني ومرافقيه مع المسؤولين في صبراتة، الخميس 3 أغسطس 2023. (وزارة السياحة)
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ناقش وكيل وزارة السياحة لشؤون الصناعات التقليدية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، نصرالدين الفزاني، خلال اجتماع موسع عقده في صبراتة مع عميد البلدية محمد خليفة الحلسوك، وأعضاء المجلس البلدي ورئيس الحكماء والأعيان أحمد السائح، تفعيل مكتب السياحة في البلدية، بحسب ما أعلنته الوزارة البوم الجمعة.

وعقد الاجتماع أمس الخميس، خلال زيارة عمل أداها الفزاني رفقة وفد من وزارة السياحة ضم عددًا من مديري الإدارات والمكاتب بوزارة السياحة إلى مدينة صبراتة، إحدى المقاصد السياحية الأكثر بروزًا في ليبيا.

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محاور اجتماع وزارة السياحة وبلدية صبراتة
وقالت وزارة السياحة والصناعات التقليدية عبر صفحتها على «فيسبوك»: إن الاجتماع جرى خلاله مناقشة «تفعيل مكتب السياحة بالبلدية، والوضع الراهن للمشاريع السياحية المتعاقد عليها في السابق، وتعزيز التواصل لحلحلة المختنقات التي تواجه القطاع السياحي، وتبني آليات عمل لاستئناف المشاريع السياحية المتوقفة، وإحياء مهرجان صبراتة السياحي، وتفعيل سوق الصناعات التقليدية بالبلدية».

وأضافت الوزارة أن الفزاني ومرافقيه، تفقدوا خلال الزيارة بعض المواقع السياحية في صبراتة، وفي طليعتها موقع مدينة صبراتة الأثري، والتقوا رئيس فرع جهاز الشرطة السياحية صبراتة ومراقب الآثار، كما تفقد الوفد المصايف المقامة على شاطئ المدينة، وزيارة متنزه صبراتة الوطني بغابة تليل.

اجتماع الفزاني ومرافقيه مع المسؤولين في صبراتة، الخميس 3 أغسطس 2023. (وزارة السياحة)
اجتماع الفزاني ومرافقيه مع المسؤولين في صبراتة، الخميس 3 أغسطس 2023. (وزارة السياحة)
اجتماع الفزاني ومرافقيه مع المسؤولين في صبراتة، الخميس 3 أغسطس 2023. (وزارة السياحة)
اجتماع الفزاني ومرافقيه مع المسؤولين في صبراتة، الخميس 3 أغسطس 2023. (وزارة السياحة)
اجتماع الفزاني ومرافقيه مع المسؤولين في صبراتة، الخميس 3 أغسطس 2023. (وزارة السياحة)
اجتماع الفزاني ومرافقيه مع المسؤولين في صبراتة، الخميس 3 أغسطس 2023. (وزارة السياحة)
جولة الفزاني ومرافقيه على المواقع السياحية في صبراتة، الخميس 3 أغسطس 2023. (وزارة السياحة)
جولة الفزاني ومرافقيه على المواقع السياحية في صبراتة، الخميس 3 أغسطس 2023. (وزارة السياحة)
جولة الفزاني ومرافقيه على المواقع السياحية في صبراتة، الخميس 3 أغسطس 2023. (وزارة السياحة)
جولة الفزاني ومرافقيه على المواقع السياحية في صبراتة، الخميس 3 أغسطس 2023. (وزارة السياحة)
جولة الفزاني ومرافقيه على المواقع السياحية في صبراتة، الخميس 3 أغسطس 2023. (وزارة السياحة)
جولة الفزاني ومرافقيه على المواقع السياحية في صبراتة، الخميس 3 أغسطس 2023. (وزارة السياحة)
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