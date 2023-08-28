«رويترز» عن مسؤول إسرائيلي: لقاء «المنقوش - كوهين» باتفاق مسبق وعلى أعلى مستوى

القاهرة - بوابة الوسط

نقلت وكالة «رويترز»، اليوم الإثنين، عن مسؤول إسرائيلي لم تسمه القول إن الاجتماع الذي استضافته إيطاليا بين وزيرة الخارجية الموقوفة بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» نجلاء المنقوش، ووزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين الأسبوع الماضي جرى الاتفاق عليه مسبقا «على أعلى المستويات» في ليبيا واستمر أكثر من ساعة.

جاء ذلك في حين ذكر بيان وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية أن اللقاء «هو لقاء عارض غير رسمي وغير مُعَدْ مسبقا، أثناء لقاء مع وزير الخارجية الإيطالي».

مصدر أمني يؤكد مغادرة المنقوش

وأثار لقاء المنقوش مع وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين ردود فعل فورية واسعة في ليبيا وموجة غضب عمت الشارع الليبي في مختلف مناطق البلاد، ما دفع رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة إلى اتخاذ قرار بإيقاف الوزيرة عن العمل وإحالتها إلى التحقيق.

وخالفت خطوة المنقوش القانون الليبي رقم «62» الصادر في العام 1957 بشأن «مقاطعة إسرائيل»، وتنص مادته السابعة على: «الحبس لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات وبغرامة لا تتجاوز 5 آلاف دينار كعقاب لكل من يعقد اتفاقا مع أي نوع من هيئات أو أشخاص مقيمين في إسرائيل أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها».

في حين، أفاد مصدر أمني في تصريح إلى «بوابة الوسط»، فجر الإثنين، بأن المنقوش غادرت على متن طائرة خاصة نوع «فالكون» تابعة لحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» إلى تركيا.