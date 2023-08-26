مذكرة تفاهم بين غرفتي مصراتة والجيزة

القاهرة - بوابة الوسط

وقعت لجنة إدارة غرفة التجارة والصناعة والزراعة في مصراتة مذكرة تفاهم مع مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة، وجرى الاتفاق على إقامة معرض للمنتجات المصرية في مدينة مصراتة خلال الفترة المقبلة، وتشجيع أصحاب الأعمال والمستثمرين على المشاركة فيه.

وتستهدف المذكرة تعزيز فرص التعاون التجاري بين أصحاب الأعمال، وتقديم كل التسهيلات للمنتسبين والشركات العاملة في كلا البلدين بالتنسيق مع الجهات المختصة، وتبادل المعلومات والبيانات حول المعارض الدولية والمؤتمرات والفعاليات الاقتصادية والتجارية، وفق وزارة الاقتصاد والتجارة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة.



لقاءات ليبية - مصرية لتبادل الخبرات

وقع مذكرة التفاهم، الثلاثاء الماضي، رئيس لجنة إدارة غرفة مصراتة فتحي الأمين، ورئيس مجلس إدارة غرفة الجيزة أسامة الشاهد، بحضور أعضاء مجلس الإدارة ومديري إدارات الغرفة.

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وجرى الاتفاق بين الجانبين الليبي والمصري على عقد لقاءات ثنائية، لتبادل الخبرات والأفكار حول الفرص الاستثمارية الواعدة، والعمل على رفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين.

من مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين غرفة التجارة والصناعة والزراعة في مصراتة مع مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة، 22 أغسطس 2023. (وزارة الاقتصاد)

من مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين غرفة التجارة والصناعة والزراعة في مصراتة مع مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة، 22 أغسطس 2023. (وزارة الاقتصاد)