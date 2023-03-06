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ملتقى الأعمال المصري- الليبي يستكشف فرص الاستثمار الثنائية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 06 مارس 2023, 01:05 صباحا
ملتقى الأعمال المصري- الليبي يستكشف فرص الاستثمار الثنائية
جانب من ملتقى الأعمال المصري- الليبي بالقاهرة، السبت 4 مارس 2023 (الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة)
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ناقش ملتقى الأعمال المصري- الليبي سبل تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي، وتكثيف التبادل التجاري، واستكشاف فرص الاستثمار الثنائية.

وعقد الملتقى بالعاصمة المصرية القاهرة، أمس السبت تحت شعار «مصر وليبيا نحو تنمية متكاملة ومستدامة»، وذلك بحضور رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة محمد الرعيض، حسب منشور عبر صفحة الاتحاد على «فيسبوك».

وجرى تنظيم الملتقى بالمشاركة بين الغرفة التجارية بالجيزة وغرفة التجارة والصناعة والزراعة ببنغازس، وبرعاية وزارة التجارة والصناعة بمصر وبدعم الغرفة الليبية المصرية المشتركة، والاتحاد العام للغرف بالبلدين.

- ملتقى الأعمال الليبي المصري يوصي بتسهيل دخول الأفراد والسلع وفتح المطارات لرحلات طيران البلدين

الرعيض يطالب بفك القيود المفروضة على حركة التجارة ورجال أعمال البلدين
وخلال الملتقى أكد محمد الرعيض أن رفع مستوى التعاون الاقتصادي بين ليبيا ومصر يتطلب فك كل القيود المفروضة على حركة التجارة، ورجال أعمال البلدين وتسهيل السفر المتبادل، منوهًا بأن ذلك يُمثّل أولوية يجب على اتحادي غرف البلدين العمل عليها.

حضر الملتقى محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد، ونائب رئيس الاتحاد العام المصري ورئيس مجلس إدارة غرفة الجيزة عادل ناصر، ورئيس غرفة بنغازي صالح العبيدي، وعدد كبير من رجال الأعمال الليبيين والمصريين.

جانب من ملتقى الأعمال المصري- الليبي بالقاهرة، السبت 4 مارس 2023 (الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة)
جانب من ملتقى الأعمال المصري- الليبي بالقاهرة، السبت 4 مارس 2023 (الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة)
جانب من ملتقى الأعمال المصري- الليبي بالقاهرة، السبت 4 مارس 2023 (الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة)
جانب من ملتقى الأعمال المصري- الليبي بالقاهرة، السبت 4 مارس 2023 (الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة)
جانب من ملتقى الأعمال المصري- الليبي بالقاهرة، السبت 4 مارس 2023 (الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة)
جانب من ملتقى الأعمال المصري- الليبي بالقاهرة، السبت 4 مارس 2023 (الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة)
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