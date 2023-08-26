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النهر الصناعي يحتفل بـ40 عاما على إطلاقه.. 12 مليار متر مكعب مياه في 4 عقود

القاهرة - بوابة الوسط السبت 26 أغسطس 2023, 09:06 صباحا
النهر الصناعي يحتفل بـ40 عاما على إطلاقه.. 12 مليار متر مكعب مياه في 4 عقود
الخزان الرئيسي للنهر الصناعي في أبوزيان. (فيسبوك)
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أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي إنتاج أكثر من 12 مليار متر مكعب من المياه طول العقود الأربعة الماضية، تزامنا مع بدء العد التنازلي للاحتفال بالذكرى الأربعين لإطلاق هذا المشروع. 

وقال الجهاز في منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «مشروع النهر الصناعي حقيقة واقعية لها أربعة عقود. شكراً لك من أسهم في تحقيق هذا الصرح العظيم».

إطلاق مشروع النهر الصناعي
أعطيت شارة الانطلاق لبدء تنفيذ هذا المشروع في 28 أغسطس 1983، وتقوم فكرته على ضخ المياه الجوفية من وسط الصحراء عبر 4 أنابيب عملاقة، لتحمل ما يوازي ضعف تدفق نهر التايمز الذي يمر بلندن من الجنوب إلى الشمال.

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ويتكون النهر من 1300 بئر يبلغ عمق غالبيتها 500 متر، وتمتد الأنابيب لمسافة 4 آلاف كيلو متر من الجنوب الشرقي والغربي إلى الشمال، لنقل 6.5 مليون متر مكعب من المياه يوميا إلى المدن الرئيسية الكبرى مثل الزاوية وطرابلس وبنغازي وطبرق وسرت وأجدابيا.

وتعرض النهر الصناعي لعديد من الاعتداءات منذ العام 2011، وكان آخرها خط «أجدابيا - بنغازي» قبل أن يجرى إصلاحه، وسط تحذيرات اللجنة الإدارية للجهاز من مخاطر تنذر باضطرار الجهاز إلى إيقاف الإمداد المائي، للحفاظ على سلامة المنظومات، بينها الاعتداءات على مكونات النهر، وتكرار حدوث أي إخفاقات جديدة في تمويله.

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