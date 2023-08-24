وفد خبراء وفنيين من النهر الصناعي يزور موقع أجدابيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن جهاز تنفيذ وإدارة النهر الصناعي، اليوم الخميس، قيام وفد من المهندسين والفنيين والخبراء التابعين للجهاز بزيارة ميدانية إلى موقع المرحلة الأولى بمنظومة «السرير - سرت - تازربو - بنغازي» في مدينة أجدابيا بهدف تعزيز خبراتهم العملية.

وأفاد بيان نشره الجهاز عبر صفحته على «فيسبوك» بأن وفد المهندسين والفنيين يعمل بالمرحلة الثانية بمنظومة «الحساونة - سهل جفارة»، وأجرى اليوم زيارة ميدانية لتفقد «الورش والمخازن والخزان وخطوط النقل» بموقع أجدابيا، وسيواصل الزيارة «بهدف تبادل الخبرات مع فريق العمل في موقع أجدابيا».

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وفي 12 من أغسطس الجاري أعلنت إدارة وتنفيذ النهر الصناعي الشروع في تغذية المناطق والمدن الواقعة بين أجدابيا وخزان سلوق، وتشمل المناطق «أجدابيا، زويتينة، سلطان، سيدي عبدالعاطي، سلوق، المقرون، قمينس جردينة».

وجاء ذلك بعد إتمام معظم أعمال التعبئة للخط الناقل أجدابيا - بنغازي، وفق ما نقلت صفحة جهاز النهر الصناعي عن مدير إدارة التشغيل والصيانة بمنظومة «السرير سرت تازربو بنغازي».