  • Alwasat News
Atwasat

الزغيد: «النهر الصناعي» يشهد تحديات أمنية ومالية غير مسبوقة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 19 أغسطس 2023, 01:49 مساء
الزغيد: «النهر الصناعي» يشهد تحديات أمنية ومالية غير مسبوقة
الزغيد خلال زيارته لمقر إدارة جهاز النهر الصناعي في مدينة بنغازي، 19 أغسطس 2023. (صفحة الجهاز)
alwasat radio

أكد عضو مجلس النواب الليبي إبراهيم الزغيد، اليوم السبت، خلال زيارته لمقر إدارة جهاز النهر الصناعي في مدينة بنغازي أن الجهاز يعمل في ظروف بالغة الصعوبة في ظل تحديات وأمنية غير مسبوقة.

وطالب الزغيد، خلال كلمة مصورة بثتها الصفحة الرسمية لجهاز إدارة وتنفيذ النهر الصناعي، صباح اليوم، الجهات المعنية بتفعيل قانون التمويل رقم 10 لسنة 1983م، وقانون حماية المشروع رقم 7 لسنة 2021، مؤكدا أن تنفيذ المشروع في هذه الفترة الصعبة سيكلف الدولة الليبية عشرة أضعاف التكلفة التي كانت مقررة له سابقا.

وتساءل الزغيد عن الجهاز الأمني الذي كان معنيا بتأمين أنابيب النهر، قبل أحداث 2011 وهل لا يزال قائما بأعماله المعنية بحماية النهر من التعديات والأعمال التخريبية أم جرى تعليقه؟

الديب يوضح أسباب الإغلاقات القسرية للمشروع
ومن جهته، أوضح رئيس اللجنة الإدارية بجهاز إدارة وتنفيذ النهر الصناعي، أحمد الديب، أن الجهاز تعرض أخيرا لعديد الإغلاقات القسرية، لافتا إلى الفراغ الأمني الذي تعاني منه حقول الحساونة- المغذي الرئيسي للمنطقة الغربية ابتداء من طرابلس وصولا إلى ترهونة والجبل الغربي مؤكدا أن الإمداد الحالي لا يكفي احتياجات المنطقة الغربية وحدها.

النهر الصناعي: ضخ المياه إلى بنغازي غدا
إدارة «النهر الصناعي» تطبق جدول المرتبات الموحد بدءا من أغسطس

الإمداد المائي للنهر تدني إلى 800 ألف كيلومتر مكعب
وأكد الديب، أن الإمداد المائي للنهر الصناعي الذي يغذي 70% من الدولة الليبية بالمياه تدني إلى 800 ألف كيلومتر مكعب، مقارنة بمليون و700 ألف قبل أحداث العام 2011.

وأكد الديب أن جهاز النهر الصناعي يعاني تحديات هائلة على الصعيدين الأمني والمالي لا سيما في ظل الاختراقات الجارية في وصلات أنابيب النهر، مؤكدا كشف ثلاثة آلاف وصلة غير شرعية، في الآونة الأخيرة.

اللجنة الإدارية تحذر من مخاطر تهدد وقف إمداد المياه
والأربعاء الماضي، حذرت اللجنة الإدارية لجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، خلال اجتماع أعضائها من مخاطر تنذر باضطرار الجهاز إلى إيقاف الإمداد المائي، للحفاظ على سلامة المنظومات، بينها الاعتداءات على مكونات النهر، وتكرار حدوث أي إخفاقات جديدة في تمويله.

الزغيد خلال زيارته لمقر إدارة جهاز النهر الصناعي في مدينة بنغازي، 19 أغسطس 2023. (صفحة الجهاز)
الزغيد خلال زيارته لمقر إدارة جهاز النهر الصناعي في مدينة بنغازي، 19 أغسطس 2023. (صفحة الجهاز)
رئيس اللجنة الإدارية بجهاز إدارة وتنفيذ النهر الصناعي، أحمد الديب، 19 أغسطس 2023. (صفحة الجهاز)
رئيس اللجنة الإدارية بجهاز إدارة وتنفيذ النهر الصناعي، أحمد الديب، 19 أغسطس 2023. (صفحة الجهاز)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

غوارديولا يتحدث عن صفقات تشيلسي: لو أنفقنا مثلهم سيقتلوننا

غوارديولا يتحدث عن صفقات تشيلسي: لو أنفقنا مثلهم سيقتلوننا
«الهجرة في ليبيا» على طاولة صالون رواحل الثقافي اليوم

«الهجرة في ليبيا» على طاولة صالون رواحل الثقافي اليوم
وزير الخارجية الإيراني يؤكد إجراء «حوار صريح وشفاف» مع ولي العهد السعودي

وزير الخارجية الإيراني يؤكد إجراء «حوار صريح وشفاف» مع ولي العهد السعودي
الفنانة هناء يوسف الدالي وإبداع التشكيل وصنع الدمى

الفنانة هناء يوسف الدالي وإبداع التشكيل وصنع الدمى
إيلون ماسك في اليابان للمرة الأولى منذ 2014

إيلون ماسك في اليابان للمرة الأولى منذ 2014
بتدخل من ميلوني.. روما تدفع فاتورة مطعم في ألبانيا تخلف سياح إيطاليون عن سدادها

بتدخل من ميلوني.. روما تدفع فاتورة مطعم في ألبانيا تخلف سياح إيطاليون عن سدادها
«أستون مارتن» تكشف الفئة الجديدة من «دي بي 12» فولانت

«أستون مارتن» تكشف الفئة الجديدة من «دي بي 12» فولانت
قوة «إيكواس» مستعدة للتدخل في النيجر إذا تلقت أمرا بذلك

قوة «إيكواس» مستعدة للتدخل في النيجر إذا تلقت أمرا بذلك
هزيمة جديدة للنصر في ثاني مباراة بالدوري السعودي.. وبحضور رونالدو وماني

هزيمة جديدة للنصر في ثاني مباراة بالدوري السعودي.. وبحضور رونالدو وماني
مصادر لـ«بوابة الوسط»: إطلاق المدير التنفيذي لشركة النقل البحري خالد التواتي

مصادر لـ«بوابة الوسط»: إطلاق المدير التنفيذي لشركة النقل البحري خالد التواتي
قطبا مانشستر يواجهان تحديا صعبا أمام نيوكاسل وتوتنهام بالدوري الإنجليزي

قطبا مانشستر يواجهان تحديا صعبا أمام نيوكاسل وتوتنهام بالدوري الإنجليزي
السبت.. الهلال يواجه كاكامينغا الكيني بكأس الكونفيدرالية الإفريقية

السبت.. الهلال يواجه كاكامينغا الكيني بكأس الكونفيدرالية الإفريقية
«الأهليان» في مهمة بدوري الأبطال أمام بطلي موريتانيا ونيجيريا

«الأهليان» في مهمة بدوري الأبطال أمام بطلي موريتانيا ونيجيريا
«الصحة العالمية» والولايات المتحدة تراقبان متحوّرة جديدة لـ«كوفيد»

«الصحة العالمية» والولايات المتحدة تراقبان متحوّرة جديدة لـ«كوفيد»
اختفاء دوري «الرديف» الليبي يزيد الظواهر السلبية

اختفاء دوري «الرديف» الليبي يزيد الظواهر السلبية
جريدة «الوسط»: اقتتال «الإخوة الأعداء» يفجر الوضع الأمني في العاصمة

جريدة «الوسط»: اقتتال «الإخوة الأعداء» يفجر الوضع الأمني في العاصمة
شاهد في برنامج «فلوسنا»: أسعار رحلات العمرة.. بين وكلاء السفر وشركات الطيران

شاهد في برنامج «فلوسنا»: أسعار رحلات العمرة.. بين وكلاء السفر وشركات الطيران
مباريات الأندية الليبية في المسابقات الأفريقية حصريا على قناة «الوسط» (Wtv)

مباريات الأندية الليبية في المسابقات الأفريقية حصريا على قناة «الوسط» (Wtv)
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
«الخليج العربي للنفط» تضع خطة لاستعادة وحدات معالجة المياه بحقل النافورة
«الخليج العربي للنفط» تضع خطة لاستعادة وحدات معالجة المياه بحقل ...
ضبط شخصين بتهمة سرقة سيارة ونقلها إلى أجدابيا
ضبط شخصين بتهمة سرقة سيارة ونقلها إلى أجدابيا
«الكهرباء»: إنارة مسلاتة وصيانة شبكاتها ضمن استراتيجية كاملة
«الكهرباء»: إنارة مسلاتة وصيانة شبكاتها ضمن استراتيجية كاملة
مصدر لـ«بوابة الوسط»: المنفي وعقيلة وحفتر يجتمعون اليوم في بنغازي
مصدر لـ«بوابة الوسط»: المنفي وعقيلة وحفتر يجتمعون اليوم في بنغازي
الزغيد: «النهر الصناعي» يشهد تحديات أمنية ومالية غير مسبوقة
الزغيد: «النهر الصناعي» يشهد تحديات أمنية ومالية غير مسبوقة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
مصادر متطابقة من طرابلس تؤكد احتجاز «الردع» آمر اللواء 444 قتال في مطار معيتيقة
مصادر متطابقة من طرابلس تؤكد احتجاز «الردع» آمر اللواء 444 ......
مراعاة المناخ وظروف أولياء الأمور.. تعليمات بشأن العام الدراسي الجديد
مراعاة المناخ وظروف أولياء الأمور.. تعليمات بشأن العام ......
آمر «اللواء 444» محمود حمزة يروي ملابسات احتجازه لدى «جهاز الردع»
آمر «اللواء 444» محمود حمزة يروي ملابسات احتجازه لدى «جهاز ......
تعليمات عاجلة من الدبيبة بصرف منحتي الأبناء والزوجة والبنات للربع الثالث للعام 2023
تعليمات عاجلة من الدبيبة بصرف منحتي الأبناء والزوجة والبنات ......
القبض على قاتل والدته في طرابلس
القبض على قاتل والدته في طرابلس...
المزيد
افتتاح مكتب الإدارة الانتخابية في سرت بحضور السائح
افتتاح مكتب الإدارة الانتخابية في سرت بحضور السائح...
فيديو.. تنفيذ مشروع خزان مياه في رأس لانوف وخط في ودان
فيديو.. تنفيذ مشروع خزان مياه في رأس لانوف وخط في ودان...
مركز أميركي: 5 سيناريوهات للانتخابات في ليبيا
مركز أميركي: 5 سيناريوهات للانتخابات في ليبيا...
الزغيد: «النهر الصناعي» يشهد تحديات أمنية ومالية غير مسبوقة
الزغيد: «النهر الصناعي» يشهد تحديات أمنية ومالية غير مسبوقة...
مصدر لـ«بوابة الوسط»: المنفي وعقيلة وحفتر يجتمعون اليوم في بنغازي
مصدر لـ«بوابة الوسط»: المنفي وعقيلة وحفتر يجتمعون اليوم في ......
المزيد