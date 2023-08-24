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حفتر يستقبل نائب وزير الدفاع الروسي بمقر القيادة العامة في الرجمة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 24 أغسطس 2023, 05:35 مساء
حفتر يستقبل نائب وزير الدفاع الروسي بمقر القيادة العامة في الرجمة
استقبال حفتر لنائب وزير الدفاع الروسي والوفد المرافق له، الخميس 24 أغسطس 2023. (القيادة العامة)
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استقبل قائد القيادة العامة المشير خليفة حفتر، اليوم الخميس، نائب وزير الدفاع الروسي يونس بك يفكيروف والوفد المُرافق له، وذلك في مكتبه بمقر القيادة العامة في منطقة الرجمة بمدينة بنغازي.

وعقد حفتر اجتماعًا مع نائب وزير الدفاع الروسي والوفد المرافق له، بحضور عضو اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» الفريق خيري التميمي، ورئيس أركان الوحدات الأمنية العميد خالد خليفة حفتر، وآمر الكتيبة «166 مشاة» العقيد أيوب بوسيف، والعقيد باسم البوعيشي، بحسب صور نشرها مكتب إعلام القيادة العامة عبر صفحته على «فيسبوك» للاجتماع.

أول زيارة رسمية لوفد عسكري روسي إلى ليبيا
ووصل نائب وزير الدفاع الروسي يونس بك يفكوروف على رأس وفد عسكري رفيع إلى مدينة بنغازي، يوم الثلاثاء، تلبية لدعوة من قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر، على ما أفادت وزارة الدفاع الروسية.

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وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، إن الوفد وصل في زيارة رسمية «تعد أولى ثمار المحادثات الروسية - الليبية، في إطار مؤتمر موسكو الدولي الحادي عشر للأمن، والمنتدى العسكري التقني (الجيش-2023) في بطرسبورغ أخيرًا». وأوضحت أن «هذه الزيارة الرسمية الأولى لوفد عسكري روسي إلى ليبيا»، حيث يتطرق إلى مناقشة آفاق التعاون في مجال مكافحة الإرهاب، ومسائل العمل المشترك الأخرى.

صيانة الأسلحة والمعدات الروسية لدى القيادة العامة
وأضاف الناطق باسم قوات القيادة العامة اللواء أحمد المسماري أن زيارة الوفد الروسي تأتي في إطار التعاون العسكري والأمني ومحاربة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود؛ حيث عقد الوفد الروسي فور وصوله اجتماعًا فنيًا مع رؤساء الأركان النوعية وبعض الإدارات الفنية، بحضور مدير مكتب القائد العام.

وأوضح المسماري عبر صفحته على «فيسبوك» أن الاجتماع خصص للتباحث في أوجه التعاون والتنسيق بين الطرفين حسب احتياجات التدريب والتأهيل، وتطرق إلى مناقشة «صيانة الأسلحة والمعدات الروسية التي تمتلكها القيادة العامة والتي تعد العمود الفقري لتسليح الجيش الوطني الليبي».

اجتماع حفتر مع نائب وزير الدفاع الروسي والوفد المرافق له، الخميس 24 أغسطس 2023. (القيادة العامة)
اجتماع حفتر مع نائب وزير الدفاع الروسي والوفد المرافق له، الخميس 24 أغسطس 2023. (القيادة العامة)
اجتماع حفتر مع نائب وزير الدفاع الروسي والوفد المرافق له، الخميس 24 أغسطس 2023. (القيادة العامة)
اجتماع حفتر مع نائب وزير الدفاع الروسي والوفد المرافق له، الخميس 24 أغسطس 2023. (القيادة العامة)
اجتماع حفتر مع نائب وزير الدفاع الروسي والوفد المرافق له، الخميس 24 أغسطس 2023. (القيادة العامة)
اجتماع حفتر مع نائب وزير الدفاع الروسي والوفد المرافق له، الخميس 24 أغسطس 2023. (القيادة العامة)
اجتماع حفتر مع نائب وزير الدفاع الروسي والوفد المرافق له، الخميس 24 أغسطس 2023. (القيادة العامة)
اجتماع حفتر مع نائب وزير الدفاع الروسي والوفد المرافق له، الخميس 24 أغسطس 2023. (القيادة العامة)
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