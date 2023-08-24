المنفي يبحث مع رئيس حزب العدالة والبناء سبل تحقيق التوافق بين الأطراف السياسية

القاهرة - بوابة الوسط

بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الخميس، مع رئيس حزب العدالة والبناء عماد البناني، مستجدات العملية السياسية، وتضافر الجهود للتوصل إلى توافق بين الأطراف السياسية كافة، لدفع العملية السياسية وإطلاق الاستحقاقات الانتخابية في أقرب الآجال.

وحسب بيان المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي بحث المنفي والبناني، خلال لقاء جمعهما بمقر المجلس الرئاسي في طرابلس، سبل توحيد الجهود بين كل أطراف العملية السياسية للتوصل إلى توافق بينها، سعيًا لتنظيم وتحقيق الاستحقاقات الانتخابية.

ويأتي اللقاء في إطار سلسلة اللقاءات التي يجريها المنفي مع مختلف الأطراف والفاعليات من أجل حشد الدعم للعملية السياسية والمساعدة في تحقيق توافق يفضي إلى تخطي الاسداد السياسي والمضي نحو الانتخابات.

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لمنفي يلتقي الدبيبة وتكالة

وخلال اليومين الماضيين أطلع المنفي كلًا من رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، والممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، على نتائج اجتماعه في بنغازي مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح وقائد القيادة العامة المشير خليفة حفتر.

المنفي يتفق مع حفتر على رفض المشاركة في أي لجان للحوار إلا بالإطار الوطني الداخلي

واتفق المنفي مع حفتر وعقيلة، يوم السبت، على دعم الملكية الوطنية لأي عمل سياسي وحوار وطني، ورفض المشاركة في أي لجان للحوار إلا بالإطار الوطني الداخلي دون غيره، والتزام مجلس النواب باتخاذ الإجراءات الكفيلة باعتماد القوانين الانتخابية المحالة إليه من لجنة «6+6» بعد استكمال أعمالها واجتماعاتها لوضعها موضع التنفيذ.



وأعرب باتيلي عن ترحيبه بتنسيق المنفي مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، والذي يندرج ضمن الجهود المشتركة لتشجيع توافق واسع بين الأطراف الليبية كافة، مجددًا «التزامه بدعم الليبيين في مساعيهم للتوصل إلى اتفاق يمهد الطريق لإجراء انتخابات شاملة وسلمية» وفق تدوينة نشرها عبر حسابه على منصة «إكس».

مجلس الأمن يعقد جلسة حول الانسداد السياسي

وعقد مجلس الأمن، أمس الأول، جلسة مشاورات حول تطورات الأوضاع السياسية، وسبل إنهاء الانسداد السياسي في ليبيا، وخلال الجلسة، قالت مندوبة الولايات المتحدة بمجلس الأمن إن واشنطن منفتحة على تشكيل حكومة انتقالية مصغرة لإدارة شؤون ليبيا حتى تحديد موعد الانتخابات، محذرة من خمسة تحديات كبرى تعرقل المسار السياسي الليبي، بينها استمرار الاقتتال المسلح، ووجود القوات الأجنبية».