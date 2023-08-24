بريطانيا تعرض المشاركة في تطوير المطارات الليبية

القاهرة - بوابة الوسط

عرضت سفيرة بريطانيا لدى ليبيا كاثرين وايلد مشاركة الشركات البريطانية في مشاريع إنشاء وتجهيز البنية التحتية للمطارات الليبية.

جاء ذلك خلال لقائها مع رئيس مصلحة المطارات التابعة لوزارة المواصلات في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد بيت المال، حسب بيان المصلحة على صفحتها في موقع «فيسبوك»، أمس الأربعاء.

مباحثات حول الطيران

وناقش الطرفان سبل التعاون بين البلدين في مجال الطيران، وما يمكن أن تقدمه المملكة المتحدة في مجالات تدريب وتطوير الكوادر البشرية.

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وأكدت وايلد عزمها بدء التنسيق مع عدد من الشركات البريطانية الرائدة لزيارة ليبيا خلال الفترة المقبلة، وأخذ خطوات عملية لدعم مصلحة المطارات وتطوير قطاع الطيران الليبي.