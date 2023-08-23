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بعد استئنافه الرحلات الجوية.. تزويد مطار مصراتة بجهاز تفتيش لتعزيز التدبيرات الأمنية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 23 أغسطس 2023, 08:29 مساء
بعد استئنافه الرحلات الجوية.. تزويد مطار مصراتة بجهاز تفتيش لتعزيز التدبيرات الأمنية
تزويد مطار مصراتة بجهاز تفتيش أمني متطور (وزارة المواصلات بحكومة الوحدة)
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أعلنت وزارة المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، رفع مستوى التدابير والإجراءات الأمنية في مطار مصراتة، تزويده بجهاز تفتيش أمني متطور يستهدف الكشف على طرود الشحن والبريد ، وذلك عقب أيام من استئناف الرحلات بالمطار إثر توقفها لثمانية أعوام.
رفع التدابير الأمنية في مطار مصراتة
وقالت الوزارة، في بيان عبر صفحتها على «فيسبوك» أن مصلحة المطارات التابعة للوزارة، أنهت تركيب جهاز لتفتيش البضائع بمطار مصراتة، موضحة أن «تلك الخطوة تستهدف رفع مستوى التدابير والإجراءات الأمنية المتخذة بالمطارات التابعة للمصلحة»
وأضاف البيان أن تعزيز إجراءات تأمين مطار مصراتة يأتي تلبية للمعايير والمتطلبات الدولية في هذا الشأن، لافتا إلى أن «جهاز التفتيش ألماني الصنع، مزود بخاصية التصوير المقطعي ثنائي القطب»
وأوضح البيان أن تلك الخطوة تأتي في إطار شراكة بين مصلحة المطارات التابعة لوزارة الاتصالات و شركة (Smiths Detection) الألمانية، وممثل الشركة المصنعة في ليبيا شركة أمان للأمن والسلامة.
 مطار مصراتة يستأنف رحلاته بعد توقف 8 سنوات
واستأنف مطار مصراته عمله يوم 16 من أغسطس الجاري، عقب توقف دام لـثماني سنوات؛ إذ أعلن المطار في بيان، الأربعاء الماضي، استئناف استقبال الرحلات الجوية، ونشرت الصفحة الرسمية للمطار صورًا توثق لحظة وصول طائرة مصر للطيران، التي هبطت في أحد مدرجاته.

تزويد مطار مصراتة بجهاز تفتيش أمني متطور (وزارة المواصلات بحكومة الوحدة)
تزويد مطار مصراتة بجهاز تفتيش أمني متطور (وزارة المواصلات بحكومة الوحدة)
تزويد مطار مصراتة بجهاز تفتيش أمني متطور (وزارة المواصلات بحكومة الوحدة)
تزويد مطار مصراتة بجهاز تفتيش أمني متطور (وزارة المواصلات بحكومة الوحدة)
تزويد مطار مصراتة بجهاز تفتيش أمني متطور (وزارة المواصلات بحكومة الوحدة)
تزويد مطار مصراتة بجهاز تفتيش أمني متطور (وزارة المواصلات بحكومة الوحدة)
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