  • Alwasat News
Atwasat

«داخلية الوحدة» تناقش آلية توزيع الوقود في 4 بلديات بالجنوب

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 20 أغسطس 2023, 05:48 مساء
«داخلية الوحدة» تناقش آلية توزيع الوقود في 4 بلديات بالجنوب
اجتماع اللواء محمود عاشور مع مديري مديري أمن أوباري وغدامس وغات والقطرون. الأحد 20 أغسطس 2023. (وزارة الداخلية)
alwasat radio

ترأس وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة للشؤون العامة اللواء محمود سعيد، اليوم الأحد، اجتماعًا خُصِّص لمناقشة العمل الخاص بتوزيع الوقود في 5 بلديات بالمنطقة الجنوبية.

وشارك في الاجتماع الذي عُقِد بمكتب وكيل وزارة الداخلية بديوان الوزارة في طرابلس، كل من مدير الإدارة العامة لشؤون الآليات ومديري أمن أوباري وغدامس وغات والقطرون.

- مداهمة أوكار تهريب الوقود وغلق محطات غير شرعية في أم الأرانب

وقالت وزارة الداخلية عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الاجتماع خُصِّص «لمناقشة آلية العمل في توزيع الوقود على هذه المديريات من مستودع مصراتة تحت إشراف الإدارة العامة لشؤون الآليات بالوزارة».

يأتي ذلك على خلفية شكاوى ومناشدات من سكان بلديات المنطقة الجنوبية من نقص إمدادات الوقود في المنطقة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

قناة «Wtv» تبث مباراة الأهلي بنغازي وأنيمبا النيجيري عبر استديو تحليلي موسع.. الأحد

قناة «Wtv» تبث مباراة الأهلي بنغازي وأنيمبا النيجيري عبر استديو تحليلي موسع.. ...
الدبيبة: توحيد «المركزي» محطة مهمة لاستمرار علاج إشكاليات الانقسام

الدبيبة: توحيد «المركزي» محطة مهمة لاستمرار علاج إشكاليات الانقسام
تحطم المسبار لونا-25 الروسي على سطح القمر

تحطم المسبار لونا-25 الروسي على سطح القمر
جنود الاحتلال يطلقون النار على إسرائيليين ملثمين اعتقدوا أنهم فلسطينيون

جنود الاحتلال يطلقون النار على إسرائيليين ملثمين اعتقدوا أنهم فلسطينيون
دراسة أميركية تربط بين الإصابة بالخرف وتلوث الهواء

دراسة أميركية تربط بين الإصابة بالخرف وتلوث الهواء
رقم قياسي بارز لميسي في أول تتويج بالدوري الأميركي وسط احتفالية بحضور بيكهام

رقم قياسي بارز لميسي في أول تتويج بالدوري الأميركي وسط احتفالية بحضور بيكهام
رقم قياسي بارز لميسي في أول تتويج بالدوري الأميركي وسط احتفالية بحضور بيكهام

رقم قياسي بارز لميسي في أول تتويج بالدوري الأميركي وسط احتفالية بحضور بيكهام
السودان.. اشتباكات عنيفة بين الجيش والدعم السريع جنوب وشرق الخرطوم

السودان.. اشتباكات عنيفة بين الجيش والدعم السريع جنوب وشرق الخرطوم
«رولز رايس» تطلق «سبيكتر» الجديدة

«رولز رايس» تطلق «سبيكتر» الجديدة
وزارة الثقافة ترشح 51 موقعًا تراثيًا لإدراجها بمنظمة «إيسيسكو»

وزارة الثقافة ترشح 51 موقعًا تراثيًا لإدراجها بمنظمة «إيسيسكو»
الإثيوبية غوداف تسيغاي تحرز ذهبية 10 آلاف متر بمونديال ألعاب القوى

الإثيوبية غوداف تسيغاي تحرز ذهبية 10 آلاف متر بمونديال ألعاب القوى
الهلال السعودي يقدم نيمار ومالكوم وبونو في حفل صاخب أمام 60 ألف متفرج

الهلال السعودي يقدم نيمار ومالكوم وبونو في حفل صاخب أمام 60 ألف متفرج
هالاند يدخل دائرة اهتمامات ريال مدريد ومبابي يتراجع

هالاند يدخل دائرة اهتمامات ريال مدريد ومبابي يتراجع
تقرير اقتصادي يتوقع أن تصبح شمال أفريقيا المصدِّر الرئيسي للهيدروجين الأخضر

تقرير اقتصادي يتوقع أن تصبح شمال أفريقيا المصدِّر الرئيسي للهيدروجين الأخضر
الأهلي طرابلس يختتم استعداداته لمواجهة نواذيبو الموريتاني في تمهيدي دوري أبطال أفريقيا

الأهلي طرابلس يختتم استعداداته لمواجهة نواذيبو الموريتاني في تمهيدي دوري أبطال ...
«المركزي» يفتح 133 اعتمادا مستنديا خلال أسبوع

«المركزي» يفتح 133 اعتمادا مستنديا خلال أسبوع
حلم الثنائية يدفع مسؤولي الدوري السعودي لتقديم عرض جديد لميسي

حلم الثنائية يدفع مسؤولي الدوري السعودي لتقديم عرض جديد لميسي
المنفي وعقيلة وحفتر يتفقون على عدم المشاركة في أي لجان جديدة «إلا بالإطار الوطني الداخلي»

المنفي وعقيلة وحفتر يتفقون على عدم المشاركة في أي لجان جديدة «إلا بالإطار الوطني...
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
بعد إعلان توحيد «المركزي».. «الرئاسي» يطالب بمعالجة آثار الانقسام
بعد إعلان توحيد «المركزي».. «الرئاسي» يطالب بمعالجة آثار الانقسام
حكومة حماد ترحب بالإعلان عن توحيد المصرف المركزي
حكومة حماد ترحب بالإعلان عن توحيد المصرف المركزي
ما هو التحدي المقبل بعد إعلان المصرف المركزي «مؤسسة موحدة»؟.. محلل اقتصادي يوضح
ما هو التحدي المقبل بعد إعلان المصرف المركزي «مؤسسة موحدة»؟.. ...
«القابضة للاتصالات»: 4 آلاف و400 محاولة قرصنة تعرضت لها ليبيا
«القابضة للاتصالات»: 4 آلاف و400 محاولة قرصنة تعرضت لها ليبيا
بقدرة 1320 ميغاوات.. وضع حجر أساس مشروع محطة جنوب طرابلس الغازية الجديدة
بقدرة 1320 ميغاوات.. وضع حجر أساس مشروع محطة جنوب طرابلس الغازية ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
مصادر متطابقة من طرابلس تؤكد احتجاز «الردع» آمر اللواء 444 قتال في مطار معيتيقة
مصادر متطابقة من طرابلس تؤكد احتجاز «الردع» آمر اللواء 444 ......
آمر «اللواء 444» محمود حمزة يروي ملابسات احتجازه لدى «جهاز الردع»
آمر «اللواء 444» محمود حمزة يروي ملابسات احتجازه لدى «جهاز ......
مراعاة المناخ وظروف أولياء الأمور.. تعليمات بشأن العام الدراسي الجديد
مراعاة المناخ وظروف أولياء الأمور.. تعليمات بشأن العام ......
تعليمات عاجلة من الدبيبة بصرف منحتي الأبناء والزوجة والبنات للربع الثالث للعام 2023
تعليمات عاجلة من الدبيبة بصرف منحتي الأبناء والزوجة والبنات ......
القبض على قاتل والدته في طرابلس
القبض على قاتل والدته في طرابلس...
المزيد
«داخلية الوحدة» تناقش آلية توزيع الوقود في 4 بلديات بالجنوب
«داخلية الوحدة» تناقش آلية توزيع الوقود في 4 بلديات بالجنوب...
عقيلة «لا يمانع» رئاسة قادربوه للرقابة الإدارية بالمنطقة الغربية حتى تعيين رئيس موحد للهيئة
عقيلة «لا يمانع» رئاسة قادربوه للرقابة الإدارية بالمنطقة ......
المنفي يؤكد ضرورة تحييد المال العام وإبعاده عن الصراع السياسي
المنفي يؤكد ضرورة تحييد المال العام وإبعاده عن الصراع ......
بقدرة 1320 ميغاوات.. وضع حجر أساس مشروع محطة جنوب طرابلس الغازية الجديدة
بقدرة 1320 ميغاوات.. وضع حجر أساس مشروع محطة جنوب طرابلس ......
«القابضة للاتصالات»: 4 آلاف و400 محاولة قرصنة تعرضت لها ليبيا
«القابضة للاتصالات»: 4 آلاف و400 محاولة قرصنة تعرضت لها ......
المزيد