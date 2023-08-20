«داخلية الوحدة» تناقش آلية توزيع الوقود في 4 بلديات بالجنوب

القاهرة - بوابة الوسط

ترأس وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة للشؤون العامة اللواء محمود سعيد، اليوم الأحد، اجتماعًا خُصِّص لمناقشة العمل الخاص بتوزيع الوقود في 5 بلديات بالمنطقة الجنوبية.

وشارك في الاجتماع الذي عُقِد بمكتب وكيل وزارة الداخلية بديوان الوزارة في طرابلس، كل من مدير الإدارة العامة لشؤون الآليات ومديري أمن أوباري وغدامس وغات والقطرون.

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وقالت وزارة الداخلية عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الاجتماع خُصِّص «لمناقشة آلية العمل في توزيع الوقود على هذه المديريات من مستودع مصراتة تحت إشراف الإدارة العامة لشؤون الآليات بالوزارة».

يأتي ذلك على خلفية شكاوى ومناشدات من سكان بلديات المنطقة الجنوبية من نقص إمدادات الوقود في المنطقة.