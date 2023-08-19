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إطلاق مجلس عموم مصراتة: منظمة مدنية غير حكومية والمقر في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط السبت 19 أغسطس 2023, 07:31 مساء
إطلاق مجلس عموم مصراتة: منظمة مدنية غير حكومية والمقر في طرابلس
خلال قراءة بيان تأسيس مجلس عموم مصراتة. (صورة من فيديو لحفل إشهار المجلس)
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أقام عدد من الشخصيات حفلًا لإشهار مجلس عموم مصراتة، اليوم السبت، في قاعة المؤتمرات بمبنى ذات العماد في طرابلس.

وجاء في بيان التأسيس الذي جرى إعلانه خلال الحفل أن المجلس «منظمة مدنية اجتماعية ثقافية (غير حكومية) تحت اسم مجلس عموم مصراتة الاجتماعي الثقافي الحقوقي الاقتصادي، مقره مدينة طرابلس، ويضم أبناء مصراتة كافة في مختلف المدن ومن خارج ليبيا».

وأشار البيان إلى أن المجلس «يتمتع بالذمة المالية المستقلة طبقًا لأحكام مفوضية المجتمع المدني».

رفض من المجلس البلدي مصراتة 
وفي 15 أغسطس الجاري، أعلن بيان حمل توقيع المجلس البلدي، وحكماء، وأعيان مصراتة رفضه «إشهار ما يسمى مجلس عموم مصراتة»، وكذلك رفضه حفل الإشهار، مضيفًا أن «كل من يدعو إلى تأسيس المجلس يتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية والتاريخية».

وفي 10 أغسطس، عقدت شخصيات قيادية من مختلف مكونات مصراتة اجتماعا في المدينة «لمناقشة موقف المدينة من حكومة الدبيبة في ظل فساد الحكومة»، إذ شهد الاجتماع انتقادات حادت للحكومة.

دور سياسي واقتصادي للمجلس الجديد؟
ونص بيان إشهار مجلس عموم مصراتة على أن «المجلس منظمة أهلية غير حكومية تهدف إلى رفع تنمية مهارات منتسبيه وربط الصلة مع مكونات المجتمع الليبي وأفراده كافة، دعمًا لوحدة التراب الوطني وبما يحافظ على سيادتها».

وأشار المجلس إلى اهتمامه بإعلاء «قيم العدالة والمواطنة والديمقراطية مستلهمًا الإرث الحضاري للثورة الليبية، ونضال الشعب على امتداد عمر البلاد، لتحقيق رفاهية أبناء الشعب وغرس الانتماء الوطني، وكل ما دعا له الوطنيون المخلصون».

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«حل ودي للمشاكل والتمسك بتداول السلطة».. من أهداف المجلس
وشدد على أن هدفه «إقامة دولة العدالة، والحرية، وسيادة القانون، والتمسك بمبدأ التداول السلمي على السلطة وفق مبادئ وقواعد دستورية، ودعم حقوق الإنسان، والعمل على تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة المبنية على العدالة التي يحتاجها الوضع الليبي الراهن».

كما جاء في البيان أن المجلس سيعمل على «تعزيز روابط مع جميع الكيانات المناظرة له، ومعالجة وحل المشاكل العالقة بالطرق الودية، وانتهاج مبدأ الحوار والتوافق، والالتزام بمبادئ الشريعة الإسلامية السمحة، وتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لمنتسبي المجلس بتسخير الإمكانيات المتاحة، وإقامة مناشط اقتصادية لجميع أبناء مصراتة».

خلال قراءة بيان تأسيس مجلس عموم مصراتة. (صورة من فيديو لحفل إشهار المجلس)
خلال قراءة بيان تأسيس مجلس عموم مصراتة. (صورة من فيديو لحفل إشهار المجلس)
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