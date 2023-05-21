باتيلي يكشف تفاصيل لقائه المجلس البلدي ونوابا في مصراتة

القاهرة - بوابة الوسط

استمع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا عبدالله باتيلي، لآراء أعضاء المجلس البلدي مصراتة وأكاديميين وأعضاء في مجلس النواب، حول حل الأزمة السياسية.

وقال باتيلي، عبر حسابه على «تويتر»: «دعا كل من التقيتهم إلى عملية سياسية يقودها ويملك زمامها الليبيون، وإلى مزيد من اللامركزية»، معربين عن «انشغالهم من تخصيص حصص غير عادلة من الموارد الوطنية للمناطق والمحافظات، ومن تأثير التدخل الأجنبي في الشؤون الليبية الداخلية».

- باتيلي يزور مصراتة ويلتقي أعضاء المجلس البلدي

باتيلي: إرادة الليبية تمكنهم من تكريس موقع ليبيا كقوة اقتصادية وفاعل إقليمي رائد

وعبر المبعوث الأممي، خلال اللقاء، عن قناعته بأن «إرادة الليبيين وامتلاكهم موارد طبيعية وافرة سيمكنهم من التغلب على الأزمة الراهنة، ومن تكريس موقع ليبيا كقوة اقتصادية وفاعل إقليمي رائد»، مجددًا التأكيد على «دعم الأمم المتحدة الكامل لإيجاد ليبي-ليبي للأزمة».

كما جدد باتيلي، بحسب تغريدته، التذكير بـ«كون الليبيين إخوة وأخوات من نفس الوطن الأم، وبالأهمية القصوى لعملية المصالحة الوطنية»، متابعًا: «من حق جميع الليبيين أن ينعموا بالسلام والازدهار والاستقرار، وهو ما لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال انتخابات شاملة وشفافة».

زار المبعوث الأممي لدى ليبيا عبدالله باتيلي، مبنى ديوان بلدية مصراتة، واجتمع مع رئيس وأعضاء المجلس البلدي الذين كانوا في استقباله أمس السبت، حسبما أكدت البلدية في بيان، اليوم الأحد.

المبعوث الأممي عبدالله باتيلي اجتمع في مقر المجلس البلدي مصراتة بأعضاء المجلس وأكاديميين وبرلمانيين، السبت 20 مايو 2023 (حساب باتيلي على تويتر)

المبعوث الأممي عبدالله باتيلي اجتمع في مقر المجلس البلدي مصراتة بأعضاء المجلس وأكاديميين وبرلمانيين، السبت 20 مايو 2023 (حساب باتيلي على تويتر)

المبعوث الأممي عبدالله باتيلي اجتمع في مقر المجلس البلدي مصراتة بأعضاء المجلس وأكاديميين وبرلمانيين، السبت 20 مايو 2023 (حساب باتيلي على تويتر)

المبعوث الأممي عبدالله باتيلي اجتمع في مقر المجلس البلدي مصراتة بأعضاء المجلس وأكاديميين وبرلمانيين، السبت 20 مايو 2023 (حساب باتيلي على تويتر)

المبعوث الأممي عبدالله باتيلي اجتمع في مقر المجلس البلدي مصراتة بأعضاء المجلس وأكاديميين وبرلمانيين، السبت 20 مايو 2023 (حساب باتيلي على تويتر)