انطلاق حملة تهيئة منظومة صرف مياه الأمطار (صور)

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للمياه والصرف الصحي انطلاق حملة تنظيف وتهيئة منظومة صرف مياه الأمطار، استعدادًا لموسم الشتاء وسقوط الأمطار.

وقالت الشركة: إنها تطلق في شهر أغسطس من كل عام حملة تنظيف وتهيئة منظومة تصريف مياه الأمطار على كامل ربوع ليبيا لتكون البلاد جاهزة لاستقبال موسم الأمطار.

وأشارت إلى الاهتمام بالرفع من معاناة المواطنين في الطرقات العامة، موجهة الشكر إلى مكاتب شؤون المرور بمديريات الأمن بالمناطق، ومكونات الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ومكونات الأجهزة الأمنية بالدولة الليبية التي تساند الشركة في أداء مهامها.

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تنظيف غرف تصريف مياه الأمطار في طريق الشط بتاجوراء

ونشرت الشركة صورًا من أعمال فرقة حملة تنظيف غرف تصريف مياه الأمطار بمكتب خدمات تاجوارء - القربولي التابع لإدارة التشغيل والصيانة بمنطقة طرابلس، وذلك أثناء أدء مهامهم ونقهلم المخلفات للأماكن المخصصة لها، وذلك بطريق شط تاجوارء.

من أعمال تنظيف غرف تصريف مياه الأمطار في طريق الشط بتاجوراء. (الشركة العامة للمياه والصرف الصحي)

من أعمال تنظيف غرف تصريف مياه الأمطار في طريق الشط بتاجوراء. (الشركة العامة للمياه والصرف الصحي)

من أعمال تنظيف غرف تصريف مياه الأمطار في طريق الشط بتاجوراء. (الشركة العامة للمياه والصرف الصحي)

من أعمال تنظيف غرف تصريف مياه الأمطار في طريق الشط بتاجوراء. (الشركة العامة للمياه والصرف الصحي)