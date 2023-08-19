حالة الطقس في ليبيا (السبت 19 أغسطس 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يكون طقس، اليوم السبت، معتدلا على معظم مناطق البلاد، مع تكاثر للسحب يوم الإثنين المقبل على بعض مناطق الشمال الغربي.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز اليوم السبت، تراوح درجات الحرارة القصوى بين 29 و41 درجة مئوية في جميع المناطق.

رأس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة:

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب تتكاثر من مساء الإثنين المقبل على المنطقة الممتدة من طرابلس إلى زوارة وبعض مناطق الدواخل، مع احتمال بسيط لسقوط أمطار متفرقة تصحبها خلايا من السحب الرعدية أحيانا، مع نشاط رياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة القصوى على المناطق الساحلية بين 32 و38 مئوية تصل على العزيزية إلى 40 درجة مئوية.

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الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد:-

السماء صافية إلى قليلة السحب، ونشاط لرياح شمالية غربية إلى شمالية معتدلة إلى نشطة السرعة أحيانا، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على أغلب المناطق بين 29 و33 درجة مئوية.

الجفرة- سبها-غـات -غدامس- الحمادة:

السماء صافية، وتنشط رياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 36 و41 مئوية.