  • Alwasat News
Atwasat

«التعليم العالي»: بدء صيانة الأضرار في جامعة طرابلس الناجمة عن الاشتباكات

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 18 أغسطس 2023, 09:04 صباحا
«التعليم العالي»: بدء صيانة الأضرار في جامعة طرابلس الناجمة عن الاشتباكات
وزير التعليم العالي المكلف بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة صالح الغول خلال تفقده جامعة طرابلس، 17 أغسطس 2023، (صفحة الوزارة على فيسبوك)
alwasat radio

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة بدء صيانة الأضرار في جامعة طرابلس الناجمة عن الاشتباكات التي جرت في العاصمة يومي الإثنين والثلاثاء الماضيين.

جاء ذلك إثر زيارة الوزير المكلف صالح الغول للجامعة أمس الخميس؛ للاطلاع على حجم الأضرار التي خلفتها الاشتباكات، وذلك رفقة رئيس الجامعة المكلف خالد غومة ومدير أمن طرابلس اللواء خليل وهيبة وعدد من أعضاء اتحاد طلاب الجامعة، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

حجم الأضرار في الجامعة
وأظهرت صور متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، ومن بينها صفحة كلية الهندسة بجامعة طرابلس، دمارا واسعا لحق بقسم الهندسة النووية؛ حيث تهدمت أعمدة المبنى فيما احترقت أجزاء كبيرة منه.

- الدبيبة يوجه بصيانة كليات جامعة طرابلس المتضررة جراء الاشتباكات
- ضرر بالغ بمبنى كلية الهندسة بجامعة طرابلس جراء الاشتباكات

وأمس، أصدر رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة تعليماته لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، بضرورة إجراء الصيانة اللازمة للكليات المتضررة في جامعة طرابلس جراء الاشتباكات الأخيرة، وإنجازها قبل انطلاق العام الجامعي المقبل.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الهلال يحدد موعد تقديم نيمار رسميا.. والنجم البرازيلي يعلق على تحديات الدوري السعودي

الهلال يحدد موعد تقديم نيمار رسميا.. والنجم البرازيلي يعلق على تحديات الدوري ...
المهمة الفضائية الجديدة للهند تجتاز مرحلة حاسمة قبل الهبوط على سطح القمر

المهمة الفضائية الجديدة للهند تجتاز مرحلة حاسمة قبل الهبوط على سطح القمر
«الأهليان» في مهمة بدوري الأبطال أمام بطلي موريتانيا ونيجيريا

«الأهليان» في مهمة بدوري الأبطال أمام بطلي موريتانيا ونيجيريا
نابولي يمنع سباليتي من تدريب المنتخب الإيطالي

نابولي يمنع سباليتي من تدريب المنتخب الإيطالي
الولايات المتحدة توافق على إرسال مقاتلات «F-16» من الدنمارك وهولندا إلى أوكرانيا

الولايات المتحدة توافق على إرسال مقاتلات «F-16» من الدنمارك وهولندا إلى أوكرانيا
اختفاء دوري «الرديف» الليبي يزيد الظواهر السلبية

اختفاء دوري «الرديف» الليبي يزيد الظواهر السلبية
رسميا.. الهلال السعودي يضم ياسين بونو لمدة 3 سنوات

رسميا.. الهلال السعودي يضم ياسين بونو لمدة 3 سنوات
مباريات الأندية الليبية في المسابقات الأفريقية حصريا على قناة «الوسط» (Wtv)

مباريات الأندية الليبية في المسابقات الأفريقية حصريا على قناة «الوسط» (Wtv)
آمر «اللواء 444» محمود حمزة يروي ملابسات احتجازه لدى «جهاز الردع»

آمر «اللواء 444» محمود حمزة يروي ملابسات احتجازه لدى «جهاز الردع»
العدد 404: اقتتال «الإخوة الأعداء» ..واستحداث نظام الكفيل

العدد 404: اقتتال «الإخوة الأعداء» ..واستحداث نظام الكفيل
شاهد في «هنا ليبيا»: اعتداء متكرر على المناطق السياحية والأثرية

شاهد في «هنا ليبيا»: اعتداء متكرر على المناطق السياحية والأثرية
بسبب الوضع في النيجر.. قناة أفريقية تزعم نقل قوات فرنسية وجودها إلى قاعدة الويغ جنوب ليبيا

بسبب الوضع في النيجر.. قناة أفريقية تزعم نقل قوات فرنسية وجودها إلى قاعدة الويغ ...
ساركوزي يهاجم هولاند بسبب ليبيا ويتهم «حاشية القذافي»

ساركوزي يهاجم هولاند بسبب ليبيا ويتهم «حاشية القذافي»
كاريكاتير خيري - تجدد الاشتباكات بين جماعات مسلحة في طرابلس

كاريكاتير خيري - تجدد الاشتباكات بين جماعات مسلحة في طرابلس
المعتصم باللّه المصراتي يسجل أول هدف للاعب ليبي في دوري أبطال أوروبا (فيديو)

المعتصم باللّه المصراتي يسجل أول هدف للاعب ليبي في دوري أبطال أوروبا (فيديو)
كاريكاتير حليم - اشتباكات دموية بين قوتين أمنيتين في طرابلس

كاريكاتير حليم - اشتباكات دموية بين قوتين أمنيتين في طرابلس
مميزات وعيوب تبييض الأسنان الكيميائي

مميزات وعيوب تبييض الأسنان الكيميائي
الدبيبة يطالب أعيان سوق الجمعة بالتوسط بين طرفي الاقتتال في طرابلس (فيديو)

الدبيبة يطالب أعيان سوق الجمعة بالتوسط بين طرفي الاقتتال في طرابلس (فيديو)
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
مسؤول مالي: حرب في النيجر تسهل للغرب نهب مواردها مثلما حدث في ليبيا
مسؤول مالي: حرب في النيجر تسهل للغرب نهب مواردها مثلما حدث في ...
«الخارجية» تدين حرق المصحف أمام السفارة الليبية لدى الدنمارك
«الخارجية» تدين حرق المصحف أمام السفارة الليبية لدى الدنمارك
ضبط سيارة مسروقة داخل جامعة طرابلس
ضبط سيارة مسروقة داخل جامعة طرابلس
ضبط وافد سرق مواطنا خلال تأديته صلاة الجمعة في بنغازي
ضبط وافد سرق مواطنا خلال تأديته صلاة الجمعة في بنغازي
انتشال جثة قبالة شاطئ صبراتة
انتشال جثة قبالة شاطئ صبراتة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
مصادر متطابقة من طرابلس تؤكد احتجاز «الردع» آمر اللواء 444 قتال في مطار معيتيقة
مصادر متطابقة من طرابلس تؤكد احتجاز «الردع» آمر اللواء 444 ......
مراعاة المناخ وظروف أولياء الأمور.. تعليمات بشأن العام الدراسي الجديد
مراعاة المناخ وظروف أولياء الأمور.. تعليمات بشأن العام ......
تعليمات عاجلة من الدبيبة بصرف منحتي الأبناء والزوجة والبنات للربع الثالث للعام 2023
تعليمات عاجلة من الدبيبة بصرف منحتي الأبناء والزوجة والبنات ......
آمر «اللواء 444» محمود حمزة يروي ملابسات احتجازه لدى «جهاز الردع»
آمر «اللواء 444» محمود حمزة يروي ملابسات احتجازه لدى «جهاز ......
القبض على قاتل والدته في طرابلس
القبض على قاتل والدته في طرابلس...
المزيد
«إنفاذ القانون»: ضبط مطلوب على ذمة قضية سرقة
«إنفاذ القانون»: ضبط مطلوب على ذمة قضية سرقة...
إخماد حريق بسوق الحائس في أبوسليم (صور)
إخماد حريق بسوق الحائس في أبوسليم (صور)...
نورلاند يشارك في اختتام تدريب قوات إنفاذ القانون الليبية على مكافحة الإرهاب
نورلاند يشارك في اختتام تدريب قوات إنفاذ القانون الليبية على......
انتشال جثة قبالة شاطئ صبراتة
انتشال جثة قبالة شاطئ صبراتة...
ضبط وافد سرق مواطنا خلال تأديته صلاة الجمعة في بنغازي
ضبط وافد سرق مواطنا خلال تأديته صلاة الجمعة في بنغازي...
المزيد