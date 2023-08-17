الدبيبة يوجه بصيانة كليات جامعة طرابلس المتضررة جراء الاشتباكات

القاهرة - بوابة الوسط

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبد الحميد الدبيبة تعليماته لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، بضرورة إجراء الصيانة اللازمة للكليات المتضررة في جامعة طرابلس جراء الاشتباكات الأخيرة، وإنجازها قبل انطلاق العام الجامعي المقبل.

وأوضح منشور للحكومة على «فيسبوك» بأن عددًا من كليات جامعة طرابلس تعرضت لأضرار خلال الاشتباكات التي شهدتها العاصمة يومي الإثنين والثلاثاء الماضيين.

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وأظهرت صور متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، ومن بينها صفحة كلية الهندسة بجامعة طرابلس، دمارًا واسعًا لحق بقسم الهندسة النووية؛ حيث تهدمت أعمدة المبنى فيما احترقت أجزاء كبيرة منه.

وشهدت مناطق بجنوب شرق طرابلس اشتباكات مسلحة على خلفية احتجاز «جهاز الردع» لآمر «اللواء 444 قتال»، محمود حمزة، قبل أن تهدأ الأوضاع مع الإفراج عنه مساء الأربعاء.

واتفق أعيان سوق الجمعة خلال اجتماع مع حكومة الوحدة الوطنية، مساء الثلاثاء، على حصر الأضرار في المنشآت العامة والخاصة لتعويض أصحابها.