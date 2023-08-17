«جمرك مصراتة» يحذر من استيراد الأدوية داخل حاويات حديدية

القاهرة - بوابة الوسط

حذر مركز جمرك ميناء المنطقة الحرة مصراتة من استيراد أي أدوية داخل حاويات حديدية، بما يخالف الشروط الصحية، ويهدد حياة وصحة المواطنين والمجتمع بشكل عام.

جاء ذلك في كتاب من رئيس المركز العميد خالد الضلعة إلى مديري الشركات المتخصصة في توريد الأدوية البشرة ومدراء الوكالات الملاحية، منشور على صفحة الجمرك بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

شركات مستوردة للأدوية لا تلتزم بالاشتراطات

ورصد المركز عدم تقيد بعض الشركات بالاشتراطات الوقائية والصحية في عملية الاستيراد، والتي حددت درجة التبريد اللازمة للحفاظ على الأدوية، بحيث تتراوح بين 15 و25 درجة مئوية، وبين درجتين وثماني درجات مئوية لأدوية معينة.

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وأكد الكتاب ضرورة الالتزام بالمعايير والشروط الصحية عند شحن الأدوية المستوردة، مشيرا إلى أن الجمرك سيشدد إجراءات مكافحة أي نوع أدوية يورد في حاويات غير مخصصة لذلك، وستتخذ الإجراءات القانونية مع المخالفين حرصا على عدم تسرب الشحنات المخالفة إلى السوق المحلية.