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حكومة حماد تحذر من دواء مغشوش للسعال والحساسية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 15 أغسطس 2023, 08:16 صباحا
حكومة حماد تحذر من دواء مغشوش للسعال والحساسية
تحذير حكومة حماد من دواء مغشوش للسعال، 14 أغسطس (وزارة الصحة المكلفة من مجلس النواب على فيسبوك)
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حذرت وزارة الصحة بالحكومة المكلفة من مجلس النواب بقيادة أسامة حماد، من تناول منتج دوائي مغشوش يستخدم للسعال والحساسية والالتهابات، وهو مضاد حيوي اسمه «Xilone Forte syrup».

وأهابت إدارة الصيدلة والتجهيزات والمعدات والمستلزمات الطبية في الوزارة بمديري المستشفيات والمراكز الطبية التخصصية والمستشفيات القروية، وإدارة جهاز الإمداد الطبي، ومركز الرقابة على الأغذية والأدوية، والمركز الوطني لمكافحة الأمراض، والمصحات والصيدليات بالقطاع الخاص بالانتباه واتخاذ التدابير اللازمة لعدم استخدام المنتج الدوائي، وفق بيان عبر صفحة الوزارة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

تحذير مصري بشأن الدواء
واستندت الإدارة في تحذيرها إلى التنبيه الصادر من هيئة الدواء المصرية أغسطس الجاري، بشأن اكتشاف غش تجاري في منتج دوائي شراب يؤخذ عن طريق الفم لتخفيف أعراض السعال والحساسية والالتهابات.

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وطالبت إدارة الصيدلة في تعميمها باتخاذ التدابير اللازمة عدم استخدام المنتج الدوائي إن وجد، وإفادتها بالخصوص حرصا على سلامة المرضى وتعزيزا لنظام اليقظة الدوائية ومراقبة الأدوية، وضرورة البلاغ عن أي منتج مغشوش.

«دواء لعلاج البرد ملوث»
وفي سياق متصل، أصدرت إدارة الصيدلة بوزارة الصحة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة تحذيرا بشأن دواء لعلاج البرد «ملوث» اسمه «NATURCOLD SYRUP».

ويمكن أن يؤدي الدواء إلى إصابات خطيرة تشمل آلام في البطن والقيء والإسهال وعدم القدرة على التبوّل والصداع وتغير الحالة العقلية وإصابة الكلى الحادة، ومن ثم الوفاة.

تحذير حكومة حماد من دواء مغشوش للسعال، 14 أغسطس (وزارة الصحة المكلفة من مجلس النواب على فيسبوك)
تحذير حكومة حماد من دواء مغشوش للسعال، 14 أغسطس (وزارة الصحة المكلفة من مجلس النواب على فيسبوك)
تحذير حكومة حماد من دواء مغشوش للسعال، 14 أغسطس (وزارة الصحة المكلفة من مجلس النواب على فيسبوك)
تحذير حكومة حماد من دواء مغشوش للسعال، 14 أغسطس (وزارة الصحة المكلفة من مجلس النواب على فيسبوك)
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