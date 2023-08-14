يؤدي إلى «إصابات خطيرة».. تحذير من دواء برد «ملوث»

القاهرة - بوابة الوسط

أصدرت إدارة الصيدلة بوزارة الصحة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة تحذيرا بشأن دواء لعلاج البرد «ملوث» اسمه «NATURCOLD SYRUP»، يمكن أن يؤدي إلى إصابات خطيرة تشمل آلام في البطن والقيء والإسهال وعدم القدرة على التبوّل والصداع وتغير الحالة العقلية وإصابة الكلى الحادة، ومن ثم الوفاة.

وأشارت الإدارة الصيدلة إلى ورود تنبيه من قسم الأدوية المغشوشة والمزورة بمنظمة الصحة العالمية بشأن الإبلاغ عن دواء يستخدم «لتخفيف الأعراض المصاحبة لنزلات البرد والإنفلونزا والتهاب الأنف التحسسي»، ووفق البيانات على العبوات، فإن الشركة المصنعة إنجليزية وهي «فراكين إنترناشونال»، فيما احتوت المادة الفعالة على كميات غير مقبولة من ثنائي «إيثيلين جلايكول» كمواد ملوثة، حسب تعميم منشور على صفحة الوزارة في موقع «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

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وأوضحت إدارة الصيدلة أن الهيئة التنظيمية الوطنية في إنجلترا أكدت عدم وجود تلك الشركة لديها، مطالبة مديري المستشفيات والمراكز التخصصية، وجهاز الإمداد الطبي، وإدارة الرقابة الدوائية، والقطاع الخاص، باتخاذ التدابير اللازمة وعدم استخدام هذا المنتج، والتواصل مع الإدارة حرصا على سلامة المرضى، وتعزيزا لنظام اليقظة الدوائية، ولفتت إلى أن الشركة المنتجة غير مسجلة لدى وزارة الصحة الليبية.