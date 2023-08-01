حكومة حماد تحذر من استخدام 3 أدوية مغشوشة

القاهرة - بوابة الوسط

حذرت وزارة الصحة بالحكومة المكلفة من مجلس النواب، برئاسة أسامة حماد، من انتشار 3 أدوية مغشوشة في السوق، أحدها «NEVAXAL FORT EYE DROP» يستخدم كمسكن للألم وعلاج لالتهابات العين، والآخر الدوائي «Augmentin ES600» للالتهابات البكتيرية، بالإضافة إلى محلول التسريب «Human Albumin Vial»، داعية إلى الانتباه، واتخاذ التدابير اللازمة لعدم استخدامها.

جاء ذلك في تعميمات للوزارة، أمس الإثنين، إلى إدارة الصيدلة والتجهيزات والمعدات والمستلزمات الطبية بوزارة الصحة في الحكومة الليبية، ومديري المستشفيات والمراكز الطبية التخصصية والمستشفيات القروية، وإدارة جهاز الإمداد الطبي، ومركز الرقابة على الأغذية والأدوية، والمركز الوطني لمكافحة الأمراض، والمصحات والصيدليات بالقطاع الخاص.

التعميمات استنادا إلى تنبيه هيئة الدواء المصرية

قد استندت التعميمات إلى تنبيه هيئة الدواء المصرية، الصادر يوليو الماضي، بشأن غش تجاري في تلك المنتجات.

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وطالبت الوزارة في تعميمها باتخاذ التدابير اللازمة، وعدم استخدام تلك المنتجات الدوائية إن وجدت، وإفادتها بالخصوص، حرصا على سلامة المرضى، وتعزيزا لنظام اليقظة الدوائية ومراقبة الأدوية، وضرورة البلاغ عن أي منتج مغشوش.

أحد الأدوية المغشوشة المحذر من تداولها.

أحد الأدوية المغشوشة المحذر من تداولها.

أحد الأدوية المغشوشة المحذر من تداولها.