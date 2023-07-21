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ليبيا تستورد 46% من منتجات الدواء التونسية المصنعة محليا

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني الجمعة 21 يوليو 2023, 09:35 صباحا
ليبيا تستورد 46% من منتجات الدواء التونسية المصنعة محليا
أدوية. (الإنترنت)
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كشف المدير العام لمركز النهوض بالصادرات التونسية، مراد بن حسين، أن منتجات الصناعات الدوائية تُصدر إلى 42 وجهة، و46% منها تستوردها ليبيا.

وصدّرت تونس أكثر من 18% من الأدوية المنتجة محليا، بعائدات بلغت 332.8 مليون دينار تونسي في العام 2022، وفق ما أوضح المسؤول التونسي خلال اجتماع خصص للصناعة الصيدلية.

وحسب وسائل إعلام محلية، أمس الخميس، دعا المشاركون خلال هذا الاجتماع إلى ضرورة وضع إستراتيجية تونسية وخطة عمل تستهدفان تطوير قطاع الصناعات الدوائية. كما أوصوا بوضع آلية تستهدف تسهيل الصادرات الدوائية التونسية، ومراجعة الأسعار المرجعية للأدوية، ومنح تصاريح التصدير.

الحويج يبحث الترتيبات الجارية لانعقاد اللجنة العليا «الليبية- التونسية» المشتركة
وزير الاقتصاد يبحث مع سفير تونس الاستعدادات لعقد اللجنة العليا المشتركة بين البلدين
المنقوش تجتمع مع نظيرها التونسي خلال مارس استعدادا لعقد اللجنة العليا المشتركة

 

تضاعف التبادل التجاري بين ليبيا وتونس
بلغ التبادل التجاري بين ليبيا وتونس 5 مليارات دينار، أي 977 دولار العام 2022، بزيادة 50% مقارنة بالعام 2021. وينتظر عقد البلدين اجتماع اللجنة العليا المشتركة بعد انقطاع طويل في أعمالها، والتي يعول عليها لإصدار قرارات جديدة لدفع التعاون الاقتصادي والتجاري.

ولهذا الغرض، استقبل قبل أيام وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، محمد الحويج، سفير تونس لدى ليبيا، الأسعد العجيل، لمتابعة الحركة التجارية عبر المنافذ البرية المشتركة، وتسهيل إجراءات العبور للمواطنين، وتبادل البضائع والخدمات من الجانبين.

كما تطرق اللقاء، وفق ما نشرته وزارة الاقتصاد على موقعها الرسمي، إلى الترتيبات الجارية لانعقاد اللجنة العليا الليبية - التونسية المشتركة خلال الفترة المقبلة، وتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين، ودعم أصحاب الأعمال والشركات في كلا البلدين، بما يُسهم في زيادة حجم التبادل التجاري.

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