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إصلاحات في شبكة الكهرباء بأجدابيا ودرنة وسرت

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 16 أغسطس 2023, 11:05 صباحا
إصلاحات في شبكة الكهرباء بأجدابيا ودرنة وسرت
إصلاح أبراج الكهرباء، 16 أغسطس 2023 (الشركة العامة للكهرباء)
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أعلنت الشركة العامة للكهرباء مواصلة فرق الصيانة إصلاح الأعطال ودعم الشبكة العامة في عدد من المواقع بمدن درنة وأجدابيا وسرت.

وتواصل فرق الصيانة بمدينة سرت جهودها لتحسين مستوى أداء الشبكة الكهربائية، بإصلاح برج كهرباء بدائرة رأس لانوف جهد «30 ك.ف»، وفق بيان للشركة على «فيسبوك» اليوم الأربعاء.

ونفذت دائرة الجهد الفائق في درنة أعمال صيانة على دائرة التميمي درنة رقم1 جهد «220 ك.ف»، شملت إصلاحات داخل المحطة البخارية درنة.

-إخلاء محطة بجنزور وتسليمها إلى شركة الكهرباء
-فك وتركيب ملحقات أسلاك بخط الرويس - أبوعرقوب

وفي مدينة أجدابيا، استبدلت فرقة صيانة الجهد الفائق سلاسل على دائرة البريقة - سرت جهد «220 ك.ف».

تركيب أسلاك بخط الرويس - أبوعرقوب
وأمس الثلاثاء، أعلنت الشركة العامة للكهرباء، استمرار العمل بمشروع خط نقل الطاقة الرويس - أبوعرقوب جهد «400 ك.ف»، حيث جرى فك وتركيب ملحقات الأسلاك.

وتنفذ الخط شركة الطاقة المستديمة بمتابعة وإشراف الإدارة العامة لمشروعات النقل، وتتمثل أهميته في نقل الطاقة المنتجة من محطات التوليد إلى الشبكة، وفق بيان مقتضب صادر عن الشركة.

إصلاح أبراج الكهرباء، 16 أغسطس 2023 (الشركة العامة للكهرباء)
إصلاح أبراج الكهرباء، 16 أغسطس 2023 (الشركة العامة للكهرباء)
إصلاح أبراج الكهرباء، 16 أغسطس 2023 (الشركة العامة للكهرباء)
إصلاح أبراج الكهرباء، 16 أغسطس 2023 (الشركة العامة للكهرباء)
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