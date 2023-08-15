إخلاء محطة بجنزور وتسليمها إلى شركة الكهرباء

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة إخلاء محطة كهرباء بمنطقة جنزور الشط استغلها مواطن كمنزل، مؤكدة أنه جرى تسليمها إلى الشركة العامة للكهرباء.

ونفذت دوريات فرع الإدارة العامة للشرطة الكهربائية عملية الإخلاء، كما أزالت وهدمت الأسوار داخل المحطة، وذلك ضمن جهودها لإخلاء المحطات المستغلة من قبل المواطنين، وفق بيان صادر عن الوزارة.

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وسبق أن أخطر فرع الإدارة العامة للشرطة الكهربائية في الجفارة مستغلي المحطات الكهربائية بضرورة إخلائها ونقل محتوياتهم خلال 72 ساعة.

أفراد شرطة الكهرباء خلال إخلاء المحطة في جنزور، 14 أغسطس 2023. (وزارة الداخلية)

أفراد شرطة الكهرباء خلال إخلاء المحطة في جنزور، 14 أغسطس 2023. (وزارة الداخلية)

إزالة أسوار داخل المحطة، 14 أغسطس 2023. (وزارة الداخلية)

أفراد شرطة الكهرباء خلال إخلاء المحطة في جنزور، 14 أغسطس 2023. (وزارة الداخلية)