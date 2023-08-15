شركات طيران تنقل طائرات لها من مطار معيتيقة إلى مصراتة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت إدارة مطار مصراتة الدولي وصول عدد من الطائرات من دون ركاب قادمة من مطار معيتيقة خلال الساعات الأخيرة من ليل الإثنين، وفق ما جاء في بيان مقتضب نشر على صفحة مطار مصراتة على موقع «فيسبوك».

وقالت إدارة المطار في البيان إنه «نتيجة التوتر الأمني بطرابلس، وصلت بعض الطائرات دون ركاب لمطار مصراتة كإجراء احترازي من الشركات الناقلة»؛ وأرفقت صورا لطائرات رابضة بمدرج المطار لعدد من شركات الطيران الليبية.

طيران «ميد سكاي» تقرر نقل جميع رحلاتها إلى مطار مصراتة

قررت شركة طيران «ميد سكاي» نقل جميع رحلاتها الثلاثاء، سواء رحلات المغادرة أو الوصول، من مطار معيتيقة إلى مطار مصراتة، نظرا للظروف الأمنية التي تمر بها مدينة طرابلس، بحسب منشور عبر صفحة مطار مصراتة الدولي على «فيسبوك».

وأهابت الشركة من جميع المسافرين على متن خطوطها مراجعة جدول الرحلات اليوم 15 أغسطس، والوجود في المطار قبل موعد الرحلة بثلاث ساعات.

- «برنيق» تعلق رحلاتها موقتا عبر مطار معيتيقة الدولي

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت شركة «برنيق للطيران»، تعليق رحلاتها الدولية والمحلية موقتا عبر مطار معيتيقة الدولي لحين إشعار آخر.

وتشهد جنوب العاصمة طرابلس توترات أمنية نتيجة احتجاز آمر «اللواء 444 قتال» العقيد محمود حمزة، من قبل «جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب».

وصول بعض طائرات شركة «ميد سكاي» من دون ركاب لمطار مصراتة كإجراء احترازي من الشركات الناقلة، الإثنين 14 أغسطس 2023 (مطار مصراتة الدولي)

وصول بعض الطائرات من دون ركاب لمطار مصراتة كإجراء احترازي من الشركات الناقلة، الإثنين 14 أغسطس 2023 (مطار مصراتة الدولي)