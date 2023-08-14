«برنيق» تعلق رحلاتها موقتا عبر مطار معيتيقة الدولي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت شركة «برنيق للطيران»، مساء اليوم الإثنين، تعليق رحلاتها الدولية والمحلية موقتًا عبر مطار معيتيقة الدولي لحين إشعار آخر.

وأرجعت الشركة السبب في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك» إلى «ظروف خارجة عن الإرادة».

- إطلاق نار قرب مول الملكية في شارع السدرة بعين زارة

- انتشار عناصر من الشرطة القضائية في جزيرتي القرقني وزويتة بعين زارة

- مصادر متطابقة من طرابلس تؤكد احتجاز «الردع» آمر اللواء 444 قتال في مطار معيتيقة

وتشهد جنوب العاصمة طرابلس توترات أمنية نتيجة احتجاز آمر «اللواء 444 قتال» العقيد محمود حمزة، من قبل «جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب».

وسبق أن أفاد سكان من منطقة عين زارة جنوب شرق طرابلس، اتصلت بهم «بوابة الوسط» بأنهم رصدوا انتشار عناصر من جهاز الشرطة القضائية في جزيرتي القرقني وزويتة بالمنطقة.