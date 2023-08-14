شاهد في «هنا ليبيا»: المياه السوداء والقمامة تهدد حياة سكان أرض زواوة في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

سلط برنامج «هنا ليبيا» على قناة «الوسط» (Wtv)، اليوم الإثنين، الضوء على ملف النظافة؛ حيث تهدد المياه السوداء والقمامة حياة سكان أرض زواوة بمدينة بنغازي، والتي تقع على ضفاف إحدى البحيرات، بعد التخطيط لتحويلها إلى منتج سياحي، تحولت إلى مصدر قلق للمواطنين، مع تحويل مياه الصرف الصحي إلى البحيرة، وتكدس القمامة.

واستمع البرنامج لحديث عدد من أهالي المنطقة الذين عبروا عن تضررهم من تكدس القمامة، والروائح الكريهة التي تزكم أنوفهم يوميًّا، وسط تجاهل السلطات المعنية لمطالبهم.

ولفت البرنامج أيضًا إلى معاناة مركز طرابلس للقلب من نقص الإمكانيات والمعدات والأدوية والمستلزمات العلاجية وعدم صرف الميزانيات المقررة للمركز، ما تسبب في عجز عن تقديم الخدمات للمواطنين بشكل مستمر.

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