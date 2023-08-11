مركز علاج القلب بتاجوراء ينظم يوما حول أمراض الشرايين التاجية

القاهرة - بوابة الوسط

نظم المركز الوطني لعلاج أمراض القلب في تاجوراء، بالتعاون مع جمعية القلب الليبية، يومًا علميًا حول أمراض الشرايين التاجية، شارك فيه اختصاصيون واستشاريون وكوادر طبية مختلفة من العاملين داخل وخارج المركز.

وتضمن اليوم العلمي ورش عمل عن زراعة الدعامات القلبية. كما تناول تعريفًا بمبادرة «دعامة الحياة»، لإنقاذ مرضى النوبات القلبية في الساعة الأولى الذهبية من المرض من خلال إجراء قسطرة علاجية عاجلة، وزراعة «دعامة الحياة»، حسب بيان وزارة الصحة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة على صفحتها بموقع «فيسبوك»، اليوم الجمعة.

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قدم المحاضرات العلمية كل من: استشاري أمراض القلب التداخلية والأستاذ المشارك في جامعة «ماكماستر » في كندا الدكتور عبدالغني أبو نوارة، واختصاصي طب القلب التداخلي المعتمد لدى المجلس الأميركي الدكتور حمزة الرايس.

ويستهدف اليوم العلمي تعزيز التواصل والتنسيق بين المختصين، وإتاحة الفرصة للتحاور وتبادل الخبرات بشأن أساليب وعلاج أمراض الشرايين التاجية، والاطلاع على آخر التطورات والتقنيات العلمية والطبية من حيث التشخيص والعلاج.

يوم علمي حول أمراض الشرايين التاجية في مركز علاج أمراض القلب بتاجوراء، 11 أغسطس 2023، (وزارة الصحة)

يوم علمي حول أمراض الشرايين التاجية في مركز علاج أمراض القلب بتاجوراء، 11 أغسطس 2023، (وزارة الصحة)