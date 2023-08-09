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الكوني: نظام المحافظات يحقق العدالة في توزيع موارد الدولة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 09 أغسطس 2023, 06:39 مساء
الكوني: نظام المحافظات يحقق العدالة في توزيع موارد الدولة
عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني يلتقي رئيس مجلس شيوخ ليبيا والمستشارين المختصين في الإدارة المحلية، الأربعاء 9 أغسطس 2023 (المجلس الرئاسي)
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استعرض عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني رؤيته للعمل بنظام المحافظات، لقدرته على «تحقيق العدالة في توزيع موارد الدولة»، وذلك خلال لقائه، اليوم الأربعاء، رئيس ونائب مجلس شيوخ ليبيا، والمستشارين المختصين في الإدارة المحلية.

وأكد الكوني، بحسب بيان نشرته صفحة المجلس الرئاسي على «فيسبوك»: «إسهام اللامركزية في الحد من الفساد المالي والإداري، من حيث تسهيلها المراقبة المباشرة لأوجه صرف المال العام من خلال المحافظات، وتفكيك تكدس الثروة في يد السلطة المركزية».

وأشار إلى لقاءاته مع عدد من عمداء البلديات، و«ترحيبهم بعودة العمل بنظام المحافظات»، لافتا إلى أهمية هذا النظام في «تخفيف الأعباء عن الحكومة المركزية التي ستتفرغ لدورها السيادي».

وتحدث الكوني أيضا عن ثقته في قدرة مجلس الشيوخ والمستشارين على تقديم الرؤي التي من شأنها الإسهام في نجاح تنفيذ رؤية عودة العمل بنظام المحافظات.

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ونقل البيان عن المستشارين ترحيبهم بعودة العمل بنظام المحافظات من خلال لجان فنية متخصصة تراعي فيها جغرافيا المحافظات، حتى تحقق أهدافه في خدمة المواطنين.

وقد كرر الكوني، خلال الفترة الماضية، الحديث عن ضرورة العمل بنظام المحافظات واللامركزية، وهو النظام الذي اعتبره سينقذ العاصمة من الضغوطات والحروب، ويخفف عن الحكومة المركزية تشعب المطالب وتراكم الانتظار.

عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني يلتقي رئيس مجلس شيوخ ليبيا والمستشارين المختصين في الإدارة المحلية، الأربعاء 9 أغسطس 2023 (المجلس الرئاسي)
عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني يلتقي رئيس مجلس شيوخ ليبيا والمستشارين المختصين في الإدارة المحلية، الأربعاء 9 أغسطس 2023 (المجلس الرئاسي)
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