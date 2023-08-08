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الزادمة يفتتح المقر الإداري لديوان مجلس الوزراء في سبها بعد صيانته

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 08 أغسطس 2023, 06:55 مساء
الزادمة يفتتح المقر الإداري لديوان مجلس الوزراء في سبها بعد صيانته
الزادمة يفتتح المقر الإداري لديوان مجلس الوزراء في سبها بعد صيانته 8 أغسطس 2023 (فيسبوك)
alwasat radio

افتتح نائب رئيس الحكـومة المكلفة من مجلس النواب سالم الزادمة، اليوم الثلاثاء، المقر الإداري لديوان مجلس الوزراء بالمنطقة الجنوبية في مدينة سبها، وذلك عقب صيانة المبنى وتطويره وتزويده بالملحقات المكتبية والإدارية.
وحضر افتتاح المقر رئيس ديوان مجلس الوزراء بالمنطقة الجنوبية محمد البصير، وعميد بلدية سبها أبوبكر جماعة، ورئيس الهيئة الوطنية للمشايخ، حامد الحضيري، إضافة إلى عدد من منتسبي منظمات المجتمع المدني ومديري القطاعات التنفيذية والأجهزة والمؤسسات والشركات ببلدية سبها، وذلك وفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي للزادمة.

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ورافق الزادمة عدد من القيادات العسكرية التابعين للقيادة العامة من بينهم آمر المنطقة العسكرية الجنوبية اللواء المبروك سحبان، وآمر غرفة عمليات الجنوب اللواء فوزي المنصوري، ومدير أمن سبها، أسامة عويدان.
وأُلقيت بالمناسبة العديد من الكلمات أشادت بجهود القيادة العامة في حفظ الأمن والاستقرار، وأثنت على تطوير وإصلاح العديد من المؤسسات والمشاريع التنفيذية والخدمية والتنموية بالمناطق الجنوبية.

 

الزادمة يفتتح المقر الإداري لديوان مجلس الوزراء في سبها بعد صيانته 8 أغسطس 2023 (فيسبوك)
الزادمة يفتتح المقر الإداري لديوان مجلس الوزراء في سبها بعد صيانته 8 أغسطس 2023 (فيسبوك)
الزادمة يفتتح المقر الإداري لديوان مجلس الوزراء في سبها بعد صيانته 8 أغسطس 2023 (فيسبوك)
الزادمة يفتتح المقر الإداري لديوان مجلس الوزراء في سبها بعد صيانته 8 أغسطس 2023 (فيسبوك)
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