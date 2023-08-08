أبو جناح يمهل المستشفيات 4 أشهر لتطبيق الاشتراطات الصحية

القاهرة - بوابة الوسط

أمهلت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة المستشفيات والمراكز العلاجية والعيادات المجمعة والخاصة 4 أشهر، لتطبيق الاشتراطات الصحية الواجب توافرها.

وأصدر وزير الصحة رمضان أبو جناح تعميما، لتطبيق الاشتراطات الواجب توافرها لعمل المؤسسات العلاجية وفق ما حدده القانون الصحي العام رقم 106 لسنة 1973، ولائحته التنفيذية، حسبما أفادت الصفحة الرسمية لوزارة الصحة على «فيسبوك».

وطالب أبو جناح، في خطابه، الجهات التي حددها في التعميم بالتقّيد بتسوية أوضاع المؤسسات الصحية وفقا للقانون المشار إليه، وأن تنفيذها من عدمه سيكون محل متابعة من الجهات المختصة بالدولة.

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حصرالأجهزة والمعدات الطبية

وفي سياق آخر، بحثت إدارة الصيدلة والتجهيزات والمستلزمات الطبية بوزارة الصحة الحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي، برئاسة أسامة حماد، مع مديري إدارات المعدات الطبية والتجهيزات في المراكز الطبية والمستشفيات والعيادات المجمعة ببنغازي إطلاق منظومة «حصر الأجهزة والمعدات الطبية».

جاء ذلك خلال لقاء عمل، عقد على مدى يومين في مقر الوزارة بمدينة بنغازي، بحضور مدير إدارة الصيدلة والتجهيزات والمستلزمات الطبية في وزارة الصحة عبدالسلام منصور، ومسؤولي إدارات الصيدلة في المراكز والمستشفيات والعياداتِ المجمعة ببنغازي، بحسب وكالة الأنباء الليبية «وال».