لسد العجز.. 26 طبيبا يؤدون امتحان الدبلومة في علاج الأورام بصبراتة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الثلاثاء، أداء 26 طبيبا وطبيبة اختبار نيل الدبلومة التخصصية في طب الأورام، التي ينفذها مركز تنمية القوى العاملة التابعة لوزارة الصحة، بالتنسيق مع المعهد القومي لعلاج الأورام في صبراتة.

يأتي تنفيذ البرنامج التدريبي؛ لسد العجز الحاصل في الموارد البشرية المتخصصة في علاج الأورام داخل المراكز الطبية الموزعة بمختلف المدن والمناطق الليبية، وفق بيان وزارة الصحة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيبسوك».

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تدريب أطباء العيون

وفي 11 يوليو الماضي، نظم الفريق الطبي لقافلة العيون دورة تدريبية للكوادر الطبيبة الوطنية في مجال العيون داخل مستشفى سبها الطبي، عقب وصولها رفقة قافلة الأنف والحنجرة وشروعهم اليوم في تدريب الكوادر وإجراء الكشوفات للمرضى من مناطق ومدن الجنوب كافة استعدادا لإجراء العمليات.

وتعد هذه القافلة ضمن سلسلة القوافل المسيرة إلى الجنوب في المرحلة الثانية من مبادرة الطبيب الليبي الذي أطلقها نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح.

وضمن المبادرة نفسها، أجرى أطباء قافلة القلب في سبها 30 عملية قسطرة داخل مستشفى سبها الطبي ما بين علاجية وتركيب دعامات وتشخيصية خلال يومين من وصولهم.

26 طبيبا يؤدون امتحان الدبلومة في علاج الأورام بصبراتة، 8 أغسطس (صفحة وازرة الصحة على فيسبوك)