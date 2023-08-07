تعثر مرتين قبل إنقاذ مريض.. تكريم واحتفاء بطبيب الرجبان (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط

احتفت صفحات تواصل ليبية بطبيب في مستشفى الرجبان القروي، بعد تداول مقطع فيديو يظهر سقوطه مرتين خلال إسراعه من أجل إنقاذ أحد المرضى.

وأظهر التسجيل المصور الطبيب مصطفى الأجدل وهو يجري في أحد أروقة المستشفى لإسعاف مريض انقطع عنه الأكسجين، ليتعثر ويسقط أرضا، قبل أن يقف مرة أخرى ويواصل الجري، ويسقط مجددا، ثم واصل طريقه إلى المريض.

وجاءت التعليقات جميعها تشيد بالطبيب و«إخلاصه في عمله»، فيقول المواطن محمد البدري تعليقاً على الفيديو «أتمنى من جميع الموظفين أخذ درب هذا الموظف المثالي... كل الشكر والتقدير له ولجميع العاملين»، فيما نوه المواطن طلال بالطبيب قائلا إنه «إنسان خدوم وقمة في الأخلاق والمعاملة الطيبة»، ووجهت المواطنة حنان الشكر والتقدير إلى كل العناصر الطبية في مستشفى الرجبان.

وقالت وزارة الصحة في حكومة الوحدة الوطنية، تعليقا على الواقعة، إن الطبيب سارع لإسعاف المريض رغم عدم اكتمال إجراءاته الإدارية والمالية.

تكريم أبوجناح للطبيب

وكرم الوزير المكلف رمضان أبوجناح أمس الأحد الطبيب «الذي ضرب مثالًا في التضحية وإنقاذ حياة المواطنين»، حسب بيان الوزارة على صفحتها بموقع «فيسبوك».

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وأثنى أبوجناح على سلوك الطبيب، مؤكدا أهمية تقديم الدعم للعناصر الطبية والطبية المساعدة في مختلف المراكز والوحدات الصحية والمستشفيات، وتلبية جميع احتياجاتها.

كما وعد بزيارة مستشفى الرجبان التخصصي وتفقد احتياجاته، ومتابعة أوضاع العناصر الطبية والطبية المساعدة به، ودعمهم من أجل تقديم الخدمات والرعاية الصحية للمواطنين.

أبوجناح خلال تكريمه طبيب مستشفى الرجبان، 6 أغسطس 2023، (وزارة الصحة)

أبوجناح خلال تكريمه طبيب مستشفى الرجبان، 6 أغسطس 2023، (وزارة الصحة)

أبوجناح خلال تكريمه طبيب مستشفى الرجبان، 6 أغسطس 2023، (وزارة الصحة)