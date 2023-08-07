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وزارة الحكم المحلي تتفق مع «الصليب الأحمر» على وضع معايير لتقييم دعم القطاع الصحي في البلديات

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 07 أغسطس 2023, 08:14 مساء
وزارة الحكم المحلي تتفق مع «الصليب الأحمر» على وضع معايير لتقييم دعم القطاع الصحي في البلديات
اجتماع الصليب الأحمر مع مسؤولي وزارة الحكم المحلي، الإثنين 7 أغسطس 2023. (وزارة الحكم المحلي)
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اتفقت وزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر على وضع آليات مناسبة لتقييم الدعم المقدم للقطاع الصحي في البلديات، بحسب ما أعلنته الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك».

جاء الاتفاق خلال اجتماع مدير مكتب التعاون الدولي وشؤون المنظمات بوزارة الحكم المحلي شادية عريبي، اليوم الإثنين، مع مستشار رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر جون ستريك والوفد المرافق له، بقاعة الاجتماعات بمقر الوزارة في طرابلس، بحضور نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للإدارة المحلية أيمن بلقاسم، إلى جانب وكيل ديوان بلدية جنزور ومدير إدارة الخدمات الصحية بالبلدية.

توسيع التعاون بين اللجنة الدولية للصليب الأحمر ووزارة الحكم المحلي
وقالت وزارة الحكم المحلي: إن الطرفين ناقشا خلال الاجتماع أوجه التعاون والدعم في مجال الرعاية الصحية الأولية، والتعريف بأنشطة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في ليبيا والأقسام التابعة لها، بالإضافة إلى استعراض جهود اللجنة المبذولة في مجال تقديم المساعدة الإنسانية والرعاية الصحية للفئات المحتاجة، فضلًا عن تبيان أوجه الدعم الذي قدمته اللجنة للمركز الصحي (سليمان خاطر) ببلدية جنزور.

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واستعرض الطرفان بشكل مستفيض سبل توسيع التعاون المستقبلي بين اللجنة الدولية للصليب الأحمر ووزارة الحكم المحلي، لاسيما فيما يتعلق بتعزيز الشراكة وتنسيق الجهود في مجال تقديم الخدمات الصحية والإغاثية للمجتمعات المحلية. بالإضافة إلى بحث سبل دعم القطاع الصحي في البلديات، وتحديدًا في مجال تحسين أداء المراكز الصحية في تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية، وتطوير البنية التحتية الصحية، والارتقاء بجودة الخدمات الطبية الأساسية، وتقديم يد العون في توفير الأدوية والمعدات الطبية اللازمة.

توفير التدريب والدعم اللازم للقطاع الصحي في البلديات
كما تطرق الحضور إلى مناقشة موضوع نقل الاختصاصات فيما يخص خدمات الرعاية الصحية الأولية، واستعرضوا التحديات والفرص المتعلقة بتنظيم وتنفيذ هذه العملية بطريقة فعالة ومنسقة، مشددين على ضرورة توفير التدريب والدعم اللازم للكوادر الطبية والعاملين في هذا المجال.

وقالت وزارة الحكم المحلي: إن الطرفين اتفقا في ختام اللقاء «على ضرورة وضع آليات مناسبة لتقييم تأثير الدعم المقدم وقياس فعاليته، وذلك من خلال تحديد مؤشرات ومعايير لقياس النتائج وتقييم التقدم المحرز».

اجتماع الصليب الأحمر مع مسؤولي وزارة الحكم المحلي، الإثنين 7 أغسطس 2023. (وزارة الحكم المحلي)
اجتماع الصليب الأحمر مع مسؤولي وزارة الحكم المحلي، الإثنين 7 أغسطس 2023. (وزارة الحكم المحلي)
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