الصليب الأحمر يمد 3 مرافق صحية ليبية بشحنة أدوية

القاهرة - بوابة الوسط

قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في ليبيا إن «فريقًا من اللجنة أمد 3 مرافق صحية ليبية بشحنة أدوية ومستلزمات طبية ضرورية الأسبوع الماضي».

المرافق الصحية الليبية المستهدفة بالشحنات

وأوضحت اللجنة، في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن الشحنة توجهت إلى «مجمع العيادات الخمس، ومجمع الحوريات للعيادات الذهبية زليتن، والمركز المتخصص لتنظيم وعلاج مرض السكري والغدد الصماء مصراتة (مركز حكومي)».

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ولفت المنشور إلى «الأهمية البالغة لهذه الشحنة، لكي يتمكن الكثير من المرضى من الحصول على رعاية صحية أفضل».