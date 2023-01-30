«الداخلية» تبحث دعم نشاط «الصليب الأحمر» في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

بحث وكيل وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة للشؤون العامة، لواء محمود سعيد، مع رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في ليبيا، جون نيكولا مارتي، تعزيز دور اللجنة لتقديم نشاطاتها بشكل سليم في ليبيا.

جاء ذلك خلال لقاء اليوم الإثنين، حيث أكد الطرفان أهمية تنسيق وتعاون اللجنة والوزارة بما يضمن مساهمتها في العمل الإنساني داخل البلاد، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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حضر اللقاء أيضا مستشار رئيس البعثة جون ستريك لينسخوتة، حيث يأتي إلحاقا للاجتماع الذي عُقد في 23 يناير الجاري، وتناول آليات عمل لجنة الصليب الأحمر والوضع القانوني الخاص بها.