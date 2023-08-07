وصول أعمال تطوير منطقة قوس ماركوس أوريليوس إلى المرحلة النهائية (صور)

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن جهاز إدارة المدينة القديمة طرابلس وصول مشروع تطوير المنطقة المحيطة بقوس ماركوس أوريليوس إلى المرحلة النهائية.

وتشمل الأعمال إعادة تبليط الميدان بالمنطقة وشارع سيدي يعقوب، وصيانة فندق بنت السيد ومبنى مقهى أندلسية وحديقة القنصلية الفرنسية، وطلاء واجهات نادي باب البحر وفندق زميت وجامع قرجي والمباني المجاورة له، حسب بيان الجهاز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأحد.

استكمال أعمال المدرج خلف القوس

وأشار البيان إلى استكمال المُدرج الواقع خلف قوس ماركوس، كما بدأ تجهيز السياج الحديدي - الخشبي المحيط بحرم القوس من جميع الجهات، مع إزالة شبكة المياه بمحيطه لحمايته من تسرب المياه.

ويأتي المشروع ضمن خطة جهاز إدارة المدينة القديمة لتحسين وتأهيل الميادين والساحات بالمدينة القديمة.

أعمال تطوير المنطقة المحيطة بقوس ماركوس أوريليوس، 6 أغسطس 2023، جهاز إدارة المدينة القديمة طرابلس

أعمال تطوير المنطقة المحيطة بقوس ماركوس أوريليوس، 6 أغسطس 2023، جهاز إدارة المدينة القديمة طرابلس

أعمال تطوير المنطقة المحيطة بقوس ماركوس أوريليوس، 6 أغسطس 2023، جهاز إدارة المدينة القديمة طرابلس

أعمال تطوير المنطقة المحيطة بقوس ماركوس أوريليوس، 6 أغسطس 2023، جهاز إدارة المدينة القديمة طرابلس