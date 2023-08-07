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لجنة الصحة بـ«النواب» تقترح إنشاء مختبر للكشف عن المواد النفطية المستوردة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 07 أغسطس 2023, 10:40 صباحا
لجنة الصحة بـ«النواب» تقترح إنشاء مختبر للكشف عن المواد النفطية المستوردة
اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب مع وزير البيئة، 6 أغسطس
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اقترحت لجنة الصحة والبيئة بمجلس النواب، إنشاء مختبر للكشف على المواد النفطية والكيميائية المستوردة من الخارج.

جاء ذلك خلال اجتماع، أمس الأحد، لرئيس اللجنة الدكتور نصر الدين مهنى وأمين سر اللجنة علي الشرع مع وزير البيئة بالحكومة المكلفة من مجلس النواب محمد عبدالحفيظ، لمتابعة أنشطة التخلص من المخلفات الطبية بشكل سليم، حسب ما نقله الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق على صفحته في موقع «فيسبوك».

حضر اللقاء مدير الشؤون الإدارية بالوزارة فايز أمنيسي، إضافة إلى مدير إدارة سياسات المخلفات الطبية الدكتور فرج المبروك.

اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب مع وزير البيئة، 6 أغسطس
اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب مع وزير البيئة، 6 أغسطس
اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب مع وزير البيئة، 6 أغسطس
اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب مع وزير البيئة، 6 أغسطس
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