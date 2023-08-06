مصلحة الجمارك: الدبيبة يدعو لفتح منفذ غدامس أمام المسافرين

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة إنه من الضروري فتح منفذ غدامس- الدبداب الحدودي أمام المسافرين، بعد فتحه للتبادل التجاري، حسبما نقلت مصلحة الجمارك في بيان اليوم الاحد.

وقام الدبيبة بزيارة اللمنفذ الحدودي غدامس - الدبداب وكذلك مركز جمارك غدامس على هامش اجتماع مجلس الوزارء في مدينة غدامس الذي عقد الخميس الماضي

تسهيل عبور المسافرين ضروري

وعقد الدبيبة اجتماعًا مع الاجهزة الأمنية اكد خلاله على ضرورة فتح المنفذ امام حركة المسافرين كمرحلة ثانية بعد افتتاحه أمام التبادل التجاري.

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كما شدد على الأهمية الاستراتيجية التي يحظى بها هذا المعبر للدولة الليبية والتواصل مع الشقيقة الجزائر بشكل مباشر عبر معبر مشترك.

وفي أبريل الماضي، ناقش رئيس الحكومة الموقتة مع سفير الجزائر لدى ليبيا سليمان شنين، «الإجراءات التنفيذية لتفعيل معبر غدامس ـ الدبداب، وعدد من الملفات الاقتصادية ذات العلاقة».

المعبر الحدودي الدبداب - غدامس (أرشيفية: الإنترنت)