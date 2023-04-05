الشهوبي يبحث مع سفير الجزائر العراقيل أمام فتح معبر «الدبداب - غدامس»

القاهرة - بوابة الوسط

بحث وزير المواصلات في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الشهوبي، مع سفير الجزائر لدى ليبيا سليمان شنين، المشكلات والعراقيل التي أخرت فتح المعبر الحدودي «الدبداب - غدامس» وكيفية حلها، وفتح المعبر في أقرب وقت لتسهيل حركة المرور بين البلدين.

وتناول اللقاء، اليوم الأربعاء، الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجال النقل، وفتح آفاق التعاون في المجالات المتعلقة بقطاع المواصلات، حيث أشاد الشهوبي بعمق العلاقات بين البلدين، حسب بيان وزارة المواصلات على صفحتها في موقع «فيسبوك».

- الشهوبي يبحث مع السفير الألماني عودة الشركات واستئناف الرحلات الجوية بين البلدين

بدوره، أعرب شنين عن عزم الجزائر تعزيز علاقات الصداقة والتعاون المشترك مع ليبيا في مجال المواصلات والنقل، مشيرا إلى رغبة بلاده في تفعيل التعاون على مختلف الأصعدة، وبحث عودة الرحلات الجوية البينية.